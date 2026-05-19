Οι Ινδοί δεν έχουν γκάζι για να μαγειρέψουν και οι Καλιφορνέζοι οδηγοί πληρώνουν 6 δολάρια το γαλόνι για βενζίνη. Και τα δύο είναι συμπτώματα της χειρότερης αναταραχής στον ενεργειακό εφοδιασμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Συνδέονται επίσης άμεσα μεταξύ τους και αποτελούν ένδειξη των αλυσιδωτών επιπτώσεων που έχει στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν έχει προκαλέσει χάος στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, αφού βγάζει εκτός αγοράς περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταναλώνονται τα αποθέματα πετρελαίου και να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση της παγκόσμιας έλλειψης στα καύσιμα.

Κάποιες προσπάθειες αντιμετώπισης των ελλείψεων, όπως οι ενέργειες της κυβέρνησης της Ινδίας να ενισχύσει τα αποθέματα υγραερίου (LPG), μεταφέρουν το πρόβλημα σε άλλους τομείς.

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, χρησιμοποιεί υγραέριο για το μαγείρεμα. Καθώς έχει αποκοπεί από το LPG της Μέσης Ανατολής - το οποίο αντιπροσώπευε πάνω από το 90% των συνολικών εισαγωγών της χώρας πριν από τον πόλεμο με το Ιράν - η κυβέρνηση της Ινδίας έδωσε εντολή στα διυλιστήρια να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή LPG. Για να ανταποκριθούν, τα διυλιστήρια μείωσαν την παραγωγή αλκυλιωμάτων, δηλαδή πρόσθετων καυσίμων για κινητήρες που παράγονται χρησιμοποιώντας LPG ως πρώτη ύλη.

Για την Καλιφόρνια, η μειωμένη προσφορά σε αλκυλιώματα επιδεινώνει τις ανησυχίες για πιθανή έλλειψη βενζίνης, εξαιτίας της πτώσης στην παραγωγή καυσίμων και των εξαγωγών από ασιατικά διυλιστήρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.

Τα αλκυλιώματα είναι ιδιαίτερα περιζήτητα στην Καλιφόρνια επειδή καίγονται καθαρότερα από άλλα πρόσθετα, ενώ η πολιτεία απαιτεί ειδικό μείγμα βενζίνης για τη μείωση της αιθαλομίχλης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι καλιφορνέζοι οδηγοί αντιμετωπίζουν διπλό πλήγμα από τον πόλεμο: η πτώση των ασιατικών εξαγωγών καυσίμων έχει πλήξει άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της πολιτείας, ενώ τα πρόσθετα που απαιτούνται για το ειδικό μείγμα βενζίνης της πολιτείας είναι πιο δύσκολο να βρεθούν λόγω των αποφάσεων που έλαβε η Ινδία.

«Με την προσφορά LPG της Ινδίας να περιορίζεται από το κλείσιμο του Ορμούζ, τα διυλιστήρια εκεί παράγουν και εξάγουν λιγότερα αλκυλιώματα, ασκώντας πίεση σε μια ήδη πιεσμένη αγορά βενζίνης στην Καλιφόρνια» δήλωσε ο Mason Hamilton, επικεφαλής οικονομολόγος του American Petroleum Institute.

Η απόφαση των ινδικών διυλιστηρίων να μειώσουν τις εξαγωγές αλκυλιωμάτων δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή για την Καλιφόρνια. Οι οδηγοί στην πολυπληθέστερη πολιτεία των ΗΠΑ πληρώνουν ήδη τις υψηλότερες τιμές βενζίνης από το 2022. Η μειωμένη προσφορά αλκυλιωμάτων πιθανότατα θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές καθώς η καλοκαιρινή περίοδος οδήγησης αυξάνει τη ζήτηση.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ενέργειας της Καλιφόρνια δήλωσε ότι η πολιτεία γνωρίζει τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες της Ινδίας, αλλά διαθέτει επαρκή αποθέματα βενζίνης και συστατικών ανάμειξης. Η υπηρεσία δεν προβλέπει έλλειψη, αλλά παρακολουθεί την κατάσταση.

Η μέση τιμή βενζίνης στην Καλιφόρνια ήταν 6,14 δολάρια ανά γαλόνι την Παρασκευή, μετά από υψηλό τριετίας στα 6,16 δολάρια στις 7 Μαΐου, καθώς τα αποθέματα βενζίνης στην πολιτεία βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά, σύμφωνα με δεδομένα της GasBuddy. Εκτιμάται ότι οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 6,50 δολάρια τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.