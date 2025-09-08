Ebury: Tο δολάριο υποχωρεί μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Του Enrique Diaz-Alvarez*

Η διστακτική ανάκαμψη του δολαρίου έλαβε απότομα τέλος την Παρασκευή, μετά τη δημοσιοποίηση της ασθενούς έκθεσης για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, η οποία έδειξε ότι η μεγάλη «μηχανή απασχόλησης» των ΗΠΑ σταματά. Οι αγορές προεξόφλησαν αμέσως μειώσεις επιτοκίων στις τρεις εναπομείνασες συνεδριάσεις της Fed για το 2025, τα ομόλογα σημείωσαν άνοδο και οι μετοχές πωλήθηκαν.

Αν και η αδυναμία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ είναι αδιαμφισβήτητη, παρατηρούμε ότι οι αντιδράσεις των αγορών παρέμειναν συγκρατημένες εκτός της αγοράς ομολόγων, ενώ το δολάριο και οι μετοχές έκλεισαν την εβδομάδα όχι πολύ μακριά από τα επίπεδα που την ξεκίνησαν. Συνολικά, το δολάριο παραμένει μέχρι στιγμής ανθεκτικό απέναντι σε δύο βασικούς αντίθετους ανέμους: τη θεσμική υποβάθμιση στις ΗΠΑ και την ξεκάθαρη επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας.

Η αδύναμη έκθεση για την αγορά εργασίας σφράγισε το αποτέλεσμα της επόμενης συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, θα δώσουμε μεγάλη προσοχή στην έκθεση για τον πληθωρισμό του Αυγούστου στις ΗΠΑ την Πέμπτη. Η ευρωπαϊκή εβδομάδα θα κυριαρχηθεί από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου, αλλά αναμένουμε ότι η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να την καταστήσει όσο το δυνατόν λιγότερο σημαντική. Ένας αστάθμητος παράγοντας για τις αγορές θα είναι η πιθανότητα εξελίξεων στη νομική διαδικασία με την οποία ο Τραμπ προσπαθεί να αποπέμψει την κυβερνήτη της Fed, Lisa Cook.

Στερλίνα

Η αδιάκοπη άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων βρετανικών ομολόγων (Gilts) έκανε μια παύση την περασμένη εβδομάδα, βοηθούμενη από τα ελκυστικά επίπεδα στα οποία μπορούν πλέον να αγοραστούν τα βρετανικά κρατικά ομόλογα αλλά και από την αδύναμη αμερικανική έκθεση για την αγορά εργασίας, η οποία αναζωπύρωσε τους φόβους για παγκόσμια επιβράδυνση και επακόλουθες μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Παρ’ όλα αυτά, η στερλίνα συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι του νομίσματος του βασικού εμπορικού εταίρου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωζώνης, λόγω φόβων για στασιμοπληθωρισμό και έλλειψη δημοσιονομικής αξιοπιστίας από την ασταθή κυβέρνηση των Εργατικών. Αυτή την εβδομάδα η προσοχή θα στραφεί σε ένα πλούσιο σετ μακροοικονομικών στοιχείων, αν και αφορούν τον Ιούλιο και επομένως είναι ελαφρώς παρωχημένα.

Ευρώ

Μπορεί η συνεδρίαση της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου να είναι αυτή την εβδομάδα, ωστόσο επισκιάζεται πλήρως από το δράμα γύρω από τον γαλλικό προϋπολογισμό. Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει ακόμη και ήπιες περικοπές δαπανών προκαλεί αναταράξεις στην αγορά ομολόγων. Ωστόσο, η κατάληξη μπορεί να είναι πιο δραματική στη γαλλική περίπτωση, καθώς η κυβέρνηση έχει απειλήσει με παραίτηση σε περίπτωση που οι περικοπές απορριφθούν από το Κοινοβούλιο, όπως φαίνεται πιθανό. Με τον πληθωρισμό να έχει επιστρέψει στον στόχο και με ελάχιστα οικονομικά νέα αυτή την εβδομάδα, αναμένουμε ότι η κατάσταση στη Γαλλία θα αποτελέσει το επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου της Λαγκάρντ μετά τη συνεδρίαση.

Δολάριο ΗΠΑ

Η έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον Αύγουστο έβαλε τέλος στη συζήτηση για το αν η αγορά εργασίας «κολλάει». Δημιουργήθηκαν μόλις 22 χιλ. θέσεις, ουσιαστικά ένα σφάλμα στρογγυλοποίησης. Επιπλέον, οι αναθεωρήσεις στους αριθμούς των προηγούμενων μηνών ήταν και πάλι αρνητικές, ενώ στην πραγματικότητα ο Ιούνιος ήταν ο πρώτος μήνας με καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας από την πανδημία COVID. Η ανεργία αυξήθηκε και οι μισθολογικές αυξήσεις ήταν υποτονικές. Ο αρνητικός αντίκτυπος των δασμών του Τραμπ στην οικονομία είναι πλέον αδιαμφισβήτητος, καθώς η απασχόληση στη μεταποίηση έχει συρρικνωθεί για τέταρτο συνεχόμενο μήνα και οι επιχειρηματικές έρευνες αναφέρουν αδιάλειπτα τη διατάραξη από τους δασμούς ως μείζονα ανασταλτικό παράγοντα. Με μια μείωση επιτοκίων από τη Fed να θεωρείται πλέον βέβαιη αργότερα μέσα στον μήνα, όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Σεπτεμβρίου, ο οποίος αναμένεται να δείξει ακόμη έναν μήνα πληθωρισμού πάνω από τον στόχο και να επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται εν μέσω πλήρους στασιμοπληθωρισμού.

* Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

