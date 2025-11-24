Ebury: Το δολάριο ενισχύεται λόγω στροφής των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές, η νευρικότητα γύρω από τις αποτιμήσεις και η πτώση των crypto έχουν μέχρι στιγμής μόνο περιορισμένη επίδραση στις αγορές συναλλάγματος. Το δολάριο φαίνεται να ανακτά τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο και την περασμένη εβδομάδα ενισχύθηκε έναντι σχεδόν όλων των κύριων νομισμάτων. Οι κινήσεις δεν ήταν μεγάλες, και τα εύρη που κρατούνται από τον Ιούνιο συνεχίζουν προς το παρόν να ισχύουν. Οι χαμένοι της εβδομάδας ήταν τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής, που δέχτηκαν πιέσεις από το γενικότερο κλίμα αποφυγής ρίσκου και την απότομη πτώση των τιμών των εμπορευμάτων. Ωστόσο, τόσο τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής όσο και τα εμπορεύματα γενικά παραμένουν μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων με τις καλύτερες αποδόσεις της χρονιάς, και η πρόσφατη πτώση μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως μια υγιής διόρθωση.

Αυτή την εβδομάδα είναι η αργία του Thanksgiving στις ΗΠΑ και δεν αναμένονται πολλά σημαντικά στοιχεία, αν και η παρατεταμένη απουσία δημοσιεύσεων λόγω του κυβερνητικού shutdown σημαίνει ότι τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων την Τρίτη θα παρακολουθηθούν στενά. Το ευρωπαϊκό ημερολόγιο ξεχωρίζει κυρίως για τις δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ. Το επίκεντρο αυτής της εβδομάδας θα είναι αναμφίβολα η ανακοίνωση του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου την Τετάρτη. Ένα μέτρο σταθερότητας έχει επιστρέψει τόσο στη στερλίνα όσο και στην αγορά κρατικών ομολόγων (gilts) το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν θα υπάρξει μεγάλη ανοχή σε λογιστικά τεχνάσματα στον προϋπολογισμό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είδε μια αρκετά απογοητευτική σειρά στοιχείων ενόψει της κρίσιμης ανακοίνωσης του προϋπολογισμού της επόμενης εβδομάδας. Ο πληθωρισμός παραμένει πιο κοντά στο 4% παρά στο 3%. Οι λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου απογοήτευσαν, και ο PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας παρέμεινε στάσιμος τον Νοέμβριο, ενώ το κλίμα στον κλάδο των υπηρεσιών επιδεινώθηκε. Ωστόσο, παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με τον προϋπολογισμό της Reeves. Αφού απέκλεισε αυξήσεις στη φορολογία εισοδήματος, είναι ασαφές αν υπάρχει αρκετός δημοσιονομικός χώρος για να αυξηθούν άλλοι φόροι αρκετά ώστε να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό των 30 δισ. στερλινών, ειδικά εάν, όπως φαίνεται πιθανό, σημαντικές περικοπές δαπανών αποκλείονται επίσης. Προετοιμαστείτε για μεταβλητότητα στη στερλίνα αυτή την εβδομάδα.

Οι δείκτες PMI για την οικονομική δραστηριότητα τον Νοέμβριο δεν έκρυβαν εκπλήξεις. Η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αν και παραμένει η αντίθεση μεταξύ ενός στάσιμου μεταποιητικού τομέα και ενός πιο ισχυρού τομέα υπηρεσιών. Αν και τα στοιχεία έχουν καθυστερήσεις, τουλάχιστον μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Ευρωζώνη συνολικά συνέχισε να δημιουργεί καθαρές θέσεις εργασίας, ωστόσο, όπως και αλλού, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται. Βασιζόμενοι στη σχετικά υγιή αγορά εργασίας, αναμένουμε ότι ο τομέας των υπηρεσιών θα συνεχίσει να στηρίζει μια συγκρατημένη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και να στηρίζει το ευρώ.

Η καθυστερημένη έκθεση για την αγορά εργασίας του Σεπτεμβρίου αποτέλεσε θετική έκπληξη, υποδηλώνοντας ότι πριν από δύο μήνες η αγορά εργασίας δεν είχε ακόμη σταματήσει εντελώς. Δημιουργήθηκαν 119 χιλ. καθαρές θέσεις εργασίας, αν και η ξεχωριστή έρευνα των νοικοκυριών έδειξε μια μικρή αύξηση στο ποσοστό ανεργίας, που προήλθε κυρίως από την αυξημένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Η σταδιακή ροή νέων οικονομικών στοιχείων μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης λειτουργεί προς το παρόν ως υποστήριξη για το δολάριο. Θεωρούμε ότι οι φόβοι για τον αντίκτυπο της πτώσης των μετοχών στην εμπιστοσύνη και την κατανάλωση είναι υπερβολικοί. Οι αμερικανικές μετοχές έχουν απλώς υποχωρήσει στα επίπεδα που ήταν πριν από λιγότερο από έξι εβδομάδες και παραμένουν αυξημένες κατά 12% μέχρι στιγμής φέτος.

