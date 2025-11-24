Κάτω από τα 30 ευρώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έπεσε κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά σε πάνω από ένα χρόνο, εν μέσω συζητήσεων για ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα, η τιμή έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024, στα 29,95 ευρώ η μεγαβατώρα - σχεδόν στο μισό του επιπέδου που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Το φυσικό αέριο διαπραγματευόταν σε στενό εύρος για εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ζύγιζαν την ποσότητες της περιοχής έναντι των συχνά μεταβαλλόμενων μετεωρολογικών προβλέψεων, εκτιμώντας αν θα υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο για τον χειμώνα.

Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Γενεύη έδειξαν πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η προθεσμία της 27ης Νοεμβρίου που πρότεινε η Ουάσινγκτον για να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Κιέβου ενδέχεται να παραταθεί έως την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οποιαδήποτε πρόοδος προς την επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και τις τιμές. Η Ρωσία έχει πάψει να είναι ο κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει πλέον περίπου το 10% των εισαγωγών καυσίμων της. Φέτος, οι σταθερές εισροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και η παροχή μέσω αγωγών από τη Νορβηγία βοήθησαν την Ευρώπη να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της.

Οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η ραγδαία άνοδος των τιμών προκάλεσε κρίση στο κόστος διαβίωσης σε ολόκληρη την ήπειρο. Ωστόσο, οι πρόσθετες προμήθειες από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των τιμών τα επόμενα χρόνια.

