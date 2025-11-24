Του Χρυσόστομου Τσούφη
«Ο κατώτατος μισθός ας πούμε που αφορά τους ασθενέστερους, ήταν 650€, είναι 880€, είχαμε δεσμευτεί 950€, θα πάει 950€ ΜΠΟΡΕΊ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ μέχρι το 2027». Έτσι έκλεισε την συνέντευξη του στην ΕΡΤ την Κυριακή ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είναι ο πρώτος αξιωματούχος της κυβέρνησης, κι όχι όποιος κι όποιος αλλά ο αντιπρόεδρος της, που αφήνει επισήμως ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στο τέλος του 2027 πάνω από τα ..υπεσχημένα 950€.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 880€ και μένουν 2 ακόμη αυξήσεις και 70€ για να φτάσουμε στον στόχο των 950€. Στη σελίδα 8 της παρουσίασης του τελικού σχεδίου της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ότι το 2026 ο κατώτατος μισθός θα είναι περισσότερο από 40% αυξημένος σε σχέση με το 2019.
Μία αύξηση 40% των 650€, που ήταν ο κατώτατος μισθός του 2019, μας δίνει 915€ οπότε την πρωταπριλιά η Νίκη Κεραμέως θα ανακοινώσει έναν κατώτατο μισθό τουλάχιστον 915€, μια αύξηση δηλαδή τουλάχιστον 35€.
Το πρόβλημα είναι το εξής. Στην επικοινωνιακή του διάσταση, μια αύξηση 35€ είναι πολύ μικρή. Για την ακρίβεια είναι η μικρότερη από όταν άρχισε πάλι να αυξάνεται ο παγωμένος έως το 2022 κατώτατος μισθός.
Το 2022 έγιναν 2 αυξήσεις, μία τον Ιανουάριο 13€ και άλλη μια τον Μάιο 50€. Σύνολο 63€ και κατώτατος στα 713€
Το 2023 έχουμε άλλα 67€ με τον κατώτατο να ανεβαίνει στα 780€
Το 2024 προστίθενται 50€ για να φτάσουμε στα 830€
Φέτος τον Απρίλιο επιπλέον 50€ και κατώτατος στα 880€
Μια αύξηση 35€ κι άλλη μια ίδια το 2027 – που θεωρητικά είναι και εκλογική χρονιά – θα θεωρηθεί και μάλλον εύλογα πολύ μικρή.
Το πρόβλημα όμως έχει και απτή διάσταση. Μπορεί το διάστημα ανάμεσα στο 2019 έως και φέτος καθαρός κατώτατος μισθός να έχει αυξηθεί 18% πάνω από τον πληθωρισμό όμως τα νούμερα αυτά από μόνα τους δεν λένε όλη την αλήθεια.
Στην έκθεση της η Κομισιόν και σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης των εισοδημάτων στις χώρες της ΕΕ την περίοδο 2019-2024, αναφέρει ότι – αν συνυπολογιστούν παραγωγικότητα και πληθωρισμός – τα πραγματικά εισοδήματα όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα αυξήθηκαν μόλις 2%. Μια επίδοση που πρέπει να βελτιωθεί και δεν βελτιώνεται θεαματικά με 35€ μηνιαία μεικτή αύξηση
Σε ένα υποθετικό σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 40€ την πρωταπριλιά του 2026 οι τριετίες διαμορφώνονται ως εξής :
1 τριετία – 1.016€
2 τριετίες – 1.117€
3 τριετίες – 1.230€
Όση αύξηση θα δοθεί στον κατώτατο μισθό, τόση θα είναι και η οριζόντια αύξηση που θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοί.
