Ebury: Σε στενό εύρος τα βασικά νομίσματα εν αναμονή των οικονομικών δεδομένων στις ΗΠΑ

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η αστάθεια της περασμένης εβδομάδας στις αγορές μετοχών και στις μετοχές τεχνολογίας δεν πέρασε στις αγορές συναλλάγματος. Τα κύρια νομίσματα κινήθηκαν σε στενά εύρη, με εξαίρεση το ελβετικό φράγκο, το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ που μειώνει τους ελβετικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά επίπεδα, και το ιαπωνικό γιεν, το οποίο υποχώρησε λόγω περαιτέρω ανησυχιών για παρατεταμένη δημοσιονομική και νομισματική χαλάρωση.

Παρότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης έληξε, παραμένει αβεβαιότητα σχετικά με το ποιες από τις κρίσιμες οικονομικές ανακοινώσεις που εκκρεμούν θα δημοσιευθούν και πότε. Η κομβική απόφαση για τα επιτόκια της Federal Reserve του Δεκεμβρίου θα εξαρτηθεί πλήρως από αυτά τα στοιχεία, και ως εκ τούτου οι αγορές συναλλάγματος διστάζουν να υιοθετήσουν τάσεις πριν ξεκαθαρίσει η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας.

Αυτή την εβδομάδα το επίκεντρο θα είναι στην επανεκκίνηση των οικονομικών δημοσιεύσεων στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, η καθυστερημένη έκθεση μισθοδοσίας για τον Σεπτέμβριο θα δημοσιευθεί την Πέμπτη και θα είναι πιθανότατα το στοιχείο που θα κινήσει περισσότερο τις αγορές αυτή την εβδομάδα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Οκτωβρίου και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τετάρτη, καθώς και η δημοσίευση του δείκτη PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας παγκοσμίως την Παρασκευή, θα παρακολουθηθούν επίσης στενά. Θα πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε σαφέστερη εικόνα τόσο για τις προθέσεις της Fed όσο και της Τράπεζας της Αγγλίας. Όσον αφορά τη δεύτερη, η αντίδραση της αγοράς κρατικών ομολόγων στις τελευταίες ανακοινώσεις για τον προϋπολογισμό αναμένεται να είναι καθοριστική για τη στερλίνα.

Στερλίνα

Η πλήρης αναδίπλωση της κυβέρνησης των Εργατικών την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος προκάλεσε νέα νευρικότητα στην αγορά βρετανικών ομολόγων. Τα ομόλογα κατέγραψαν πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής μετά την ανακοίνωση, και το Ηνωμένο Βασίλειο πρωταγωνιστεί και πάλι στην πρώτη γραμμή της νέας ανόδου των αποδόσεων στις χώρες με κύρια νομίσματα. Οι βρετανικές μετοχές επίσης υποαπέδωσαν. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσαν την τάση εξασθένησης της απασχόλησης, καθώς η ανεργία αυξάνεται και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να μειώνουν προσωπικό. Τα ήπια στοιχεία για το ΑΕΠ ολοκλήρωσαν μια δυσοίωνη εβδομάδα για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη στερλίνα. Η πτώση στην αγορά ομολόγων και ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός δυσκολεύουν αυτό που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν μια προφανής επιλογή της Τράπεζας της Αγγλίας απέναντι στα ασθενέστερα στοιχεία, δηλαδή τη μείωση επιτοκίων.

Ευρώ

Η ΕΚΤ βρίσκεται σε ευκολότερη θέση σε σχέση με την Τράπεζα της Αγγλίας ή τη Federal Reserve. Ο κύκλος μείωσης επιτοκίων έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στον στόχο, χωρίς τάσεις ανόδου. Η αγορά εργασίας δείχνει ανθεκτικότητα και εξακολουθεί συνολικά να δημιουργεί θέσεις εργασίας, αν και με μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα της Γαλλίας αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη μας από τη δημοσιονομική χαλάρωση στη Γερμανία, και συνεχίζουμε να προβλέπουμε μια ήπια ανοδική τάση για το ευρώ τους επόμενους μήνες.

Δολάριο ΗΠΑ

Το shutdown στις ΗΠΑ έληξε την περασμένη εβδομάδα, καθώς η συμφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών θα χρηματοδοτεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο. Τα πολύ περιορισμένα ιδιωτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες δείχνουν ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας έχει πρόσφατα στερέψει, αν και δεν υπάρχουν ακόμη σημάδια μαζικών απολύσεων. Ωστόσο, το δολάριο έχει αποδειχθεί ανθεκτικό, απορροφώντας τόσο την αβεβαιότητα όσο και τις πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης λόγω της πρόσφατης επιθετικής στροφής της Federal Reserve. Μια ακόμη αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι η προθυμία του Τραμπ να μειώσει δασμούς προκειμένου να συγκρατηθεί το κόστος ζωής, μια έμμεση παραδοχή ότι οι δασμοί είναι πληθωριστικοί και ότι ο μέσος όρος των δασμών είναι πιο πιθανό μεσοπρόθεσμα να κινηθεί προς τα κάτω παρά προς τα πάνω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.