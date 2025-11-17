Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με τη στεγαστική κρίση να διογκώνεται, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην περιμένει τις ανακοινώσεις της Κομισιόν που αναμένονται στις αρχές του 2026 και να ανακοινώσει μια ακόμη δέσμη μέτρων πριν τη δύση του 2025.

Είδηση που αποκάλυψε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και τη Φαίη Μαυραγάνη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.



Αυτή τη φορά η στόχευση των παρεμβάσεων θα είναι κυρίως στο κομμάτι της προσφοράς, τα μέτρα θα έχουν ως στόχο την αύξηση του αριθμού των ακινήτων που θα διατίθενται στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση.

Ιδανικά, η κυβέρνηση θα ήθελε να αποφύγει να δώσει νέες φοροαπαλλαγές μην έχοντας καν καθαρή εικόνα αν έχουν λειτουργήσει οι προηγούμενες και με τον προϋπολογισμό του 2026 να κατατίθεται προς ψήφιση μέσα στην εβδομάδα.



Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τη «ναυαρχίδα» των ανακοινώσεων θα αποτελέσει το πρόγραμμα κυρίως ανακαίνισης αλλά και ενεργειακής αναβάθμισης παλαιότερων ακινήτων. Με δεδομένο ότι ειδικά στην Αττική όπου και το στεγαστικό είναι οξύτατο, 8/10 κλειστά ακίνητα είναι κατασκευής της δεκαετίας του ’70, το πρόγραμμα θα στοχεύσει σε τέτοιας ποιότητας ακίνητα.

Αναμένεται να έχει πιο διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια από το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και να λειτουργήσει με έναν κόφτη στην επιφάνεια ώστε να εξαιρεθούν τα πολύ μεγάλα ακίνητα τα οποία απαιτούν κατά κανόνα και μεγαλύτερα ποσά για να έλθουν σε …υποφερτή κατάσταση. Αν όλα πάνε βάση σχεδίου θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026.



Στο πακέτο αναμένεται να βρεθεί και το δεύτερο λίφτινγκ στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2. Το υπουργείο κοινωνικής συνοχής και οικογένειας έχει κάνει τις προτάσεις του στον πρωθυπουργό και αναμένει το πράσινο φως για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και των ηλικιακών ορίων.



Στο τραπέζι κι επιπλέον περιοχές απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτός των διαμερισμάτων 1,2,3 της Αττικής. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, έχει ολοκληρώσει μια μελέτη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 14 ακόμη περιοχές όπου το πρόβλημα είναι αρκετά οξύ ώστε να δικαιολογεί την απαγόρευση. Η μελέτη είναι μάλιστα τόσο λεπτομερής αξιοποιώντας στοιχεία τουριστικής έντασης και σύγκρισης τουριστών και πολιτών, ώστε να μπορεί να προτείνει απαγόρευση ακόμη και σε δρόμους περιοχών, και είναι στη διάθεση της κυβέρνησης.



Νέοι κόφτες πάντως ήδη αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν όσον αφορά στο πρόγραμμα Golden Visa. Με ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Μετανάστευσης, Ανάπτυξης και ενέργειας προβλέπεται μεταξύ άλλων απαγόρευσης διάθεσης των ακινήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο του προγράμματος σε βραχυχρόνια μίσθωση για επενδύσεις από το 2024 κι έπειτα.



Στο τραπέζι των συζητήσεων και με βάση τις κατευθύνσεις που έχει δώσει και η Κομισιόν είναι μεταξύ άλλων :

Η αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Είμαστε εν αναμονή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για τις σχολάζουσες κληρονομιές και την περιουσία αδρανών ιδρυμάτων. Θα καταγράφει και θα απαλείφει τις γκρίζες ζώνες αξιοποίησης τέτοιων ακινήτων που υπολογίζονται σε μερικές χιλιάδες κυρίως υπέρ ευάλωτων ομάδων.

Η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας

Η αύξηση των φοιτητικών κατοικιών

Η επιτάχυνση έκδοσης οικοδομικών αδειών

Η διευκόλυνση επίλυσης τεχνικών και νομικών προβλημάτων με τις περίπου 20.000 κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.