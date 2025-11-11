Η αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε χθες Δευτέρα κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας δημοκρατικών μελών του σώματος, διαβιβάζοντας το πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει επ’ αυτού μέσα στην εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη - δεύτερη κατά σειρά - ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς δημοκρατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

