Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου, με κάποιους από τους συνταξιούχους που πληρούν τα σχετικά κριτήρια να λαμβάνουν την ίδια περίοδο και το επίδομα των 250 ευρώ. Στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί και η ε’ δόση του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 και μαζί και τα αναδρομικά για όσους υπέβαλλαν την αίτησή τους για το 2025 μετά την πληρωμή του περασμένου Σεπτεμβρίου.



Σε κάθε περίπτωση στα τέλη Νοεμβρίου πέρα από τις τακτικές πληρωμές που αφορούν συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, θα γίνει και η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων

Ξεκινώντας από τις ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου, σημειώνεται πως ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και την ε’ δόση του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 27 του μήνα.

Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που θα πάρουν αναδρομικά ποσά της ενίσχυσης: Αυτά θα τα λάβουν όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις μετά την πληρωμή της δ’ δόσης της ενίσχυσης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα πάρουν «μαζεμένες» και τις πέντε δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21 στα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Την ίδια ημερομηνία (Παρασκευή 28 Νοεμβρίου) θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Ενίσχυση 250€

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και στα 500 ευρώ για ζευγάρια. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους δικαιούχους συνταξιούχους, αλλά και όσους λαμβάνουν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 250€

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά η οποία θεσπίστηκε για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Θα καταβάλλεται μάλιστα έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από φέτος τον Νοέμβριο του 2025.

Δικαιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικοι που λαμβάνουν σύνταξη, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, δηλαδή το επίδομα θα τους καταβληθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών.

Εντούτοις, ισχύει το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ αν κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει το ποσό μόνο μία φορά.



