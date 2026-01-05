Ebury: Οι αγορές συναλλάγματος αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η αρχική αντίδραση στις αγορές συναλλάγματος και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου δικτάτορα Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις ήταν ιδιαίτερα ήπια. Τα κύρια παγκόσμια νομίσματα παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ το πετρέλαιο υποχώρησε μάλιστα ελαφρώς, ενόψει της πιθανότητας επιστροφής της βενεζουελάνικης προσφοράς στην αγορά.

Αν και οι αντιδράσεις στα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής ενδέχεται να είναι πιο έντονες αύριο, η απομόνωση της Βενεζουέλας από την παγκόσμια οικονομία υπό το καθεστώς Τσαβισμού έχει περιορίσει τις παράπλευρες επιπτώσεις. Προς το παρόν, τα νομίσματα και οι χρηματοπιστωτικές αγορές γενικότερα συνεχίζουν να εστιάζουν στη νομισματική πολιτική, τον πληθωρισμό και τα στοιχεία ανάπτυξης.

Παρότι υπάρχει πολλή ασάφεια σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η μετάβαση μετά το τέλος του Τσαβισμού, εκτιμούμε ότι ο αντίκτυπος οποιωνδήποτε εξελίξεων από τη Βενεζουέλα στις αγορές θα παραμείνει περιορισμένος. Το ενδιαφέρον αυτής της εβδομάδας θα στραφεί στην προκαταρκτική μέτρηση πληθωρισμού της Ευρωζώνης για τον Δεκέμβριο, που δημοσιεύεται την Τετάρτη, και στη συνέχεια στις νέες θέσεις εργασίας των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο, την Παρασκευή.

Η δεύτερη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς είχαν διατυπωθεί αρκετά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της προηγούμενης έκθεσης, η οποία επηρεάστηκε από το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Πέραν των μακροοικονομικών στοιχείων, θα παρακολουθούμε στενά τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μακράς διάρκειας, οι οποίες φαίνεται να έχουν ξεκινήσει το έτος με αδυναμία και ενδέχεται να αποτελέσουν το κεντρικό θέμα του 2026.

Στερλίνα

Η στερλίνα παρουσίασε ελάχιστες μεταβολές έναντι των άλλων νομισμάτων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς δεν δημοσιεύθηκαν σημαντικά στοιχεία και δεν υπήρξαν ουσιαστικές αποφάσεις ή παρεμβάσεις νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές τιμολογούν λίγο παραπάνω από μία ακόμη μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας το 2026. Αυτό σημαίνει ότι η στερλίνα θα συνεχίσει να απολαμβάνει ουσιαστική στήριξη από τη μεγάλη διαφορά επιτοκίων έναντι του ευρώ, τουλάχιστον έως ότου η ΕΚΤ αρχίσει να εξετάζει αυξήσεις επιτοκίων. Προβλέπουμε τη συνέχιση της συγκρατημένης οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκε το 2025. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό ώστε η στερλίνα να διατηρήσει τη θέση της έναντι του ευρώ, καθώς τα ευρωπαϊκά νομίσματα συνολικά συνεχίζουν να ενισχύονται σταδιακά έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Ευρώ

Το οικονομικό και πολιτικό ημερολόγιο κατά τις εορτές ήταν ακόμη πιο φτωχό στην Ευρωζώνη και το ευρώ κινήθηκε επίσης ελάχιστα. Η περίοδος ηρεμίας θα διακοπεί αυτή την εβδομάδα με τη δημοσίευση της προκαταρκτικής μέτρησης πληθωρισμού για τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η γενική εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με τις τελευταίες μετρήσεις, οι οποίες έδειξαν πληθωρισμό μόλις λίγο πάνω από τον στόχο. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2026 έχουν γενικά αναθεωρηθεί ανοδικά. Ο κύκλος μείωσης επιτοκίων έχει ολοκληρωθεί και η ΕΚΤ ενδέχεται να αρχίσει να εξετάζει αυξήσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του 2026, κάτι που θα οδηγήσει σε σταδιακή ενίσχυση του κοινού νομίσματος.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο των εορτών δεν άλλαξαν ουσιαστικά την εικόνα μιας αγοράς εργασίας με περιορισμένες προσλήψεις και απολύσεις και σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Μια σειρά στοιχείων για την απασχόληση αναμένεται αυτή την εβδομάδα, με κορύφωση τις νέες θέσεις εργασίας Δεκεμβρίου την Παρασκευή. Οι προβλέψεις των οικονομολόγων για αυτό το κρίσιμο στοιχείο εμφανίζουν ασυνήθιστα μεγάλη διασπορά, ωστόσο η διάμεση εκτίμηση κάνει λόγο για περίπου 60 χιλ. καθαρές νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μάλλον μέτριο επίπεδο, αλλά σε συνδυασμό με την απουσία σημαντικής απώλειας θέσεων εργασίας, θα πρέπει να είναι αρκετό ώστε η Fed να αποφύγει μια μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση αργότερα μέσα στον μήνα.

