Η υλοποίηση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αναβίωση της ταλαιπωρημένης πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας θα μπορούσε να είναι μια πολυετής και δύσκολη διαδικασία που θα κοστίσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνει το Bloomberg.

Χρόνια διαφθοράς, υποεπενδύσεων, πυρκαγιών και κλοπών έχουν καταστρέψει τις υποδομές πετρελαίου της χώρας. Η ανασυγκρότησή τους σε βαθμό που να επαναφέρει την παραγωγή της Βενεζουέλας στα υψηλά επίπεδα της δεκαετίας του 1970 θα απαιτούσε από εταιρείες όπως η Chevron, η Exxon Mobil και η ConocoPhillips να επενδύσουν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τον Φρανσίσκο Μονάλντι, διευθυντή ενεργειακής πολιτικής της Λατινικής Αμερικής στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Μπέικερ του Πανεπιστημίου Ράις.

«Μια ταχύτερη ανάκαμψη θα απαιτούσε ακόμη περισσότερες επενδύσεις», δήλωσε ο Μονάλντι.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Ωστόσο, η παραγωγή έπεσε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του προέδρου Nικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο από επίλεκτες αμερικανικές δυνάμεις. Η χώρα παράγει σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, σε σύγκριση με τα σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια το 1974.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mάρκο Ρούμπιο, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ABC την Κυριακή, ότι αναμένει οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να είναι πρόθυμες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για εξόρυξη βαρέος αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τα διυλιστήρια στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ.

«Δεν έχω μιλήσει με αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες τις τελευταίες ημέρες, αλλά είμαστε αρκετά σίγουροι ότι θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον», ανέφερε. «Πιστεύω ότι θα υπάρξει τεράστια ζήτηση και ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, αν τους δοθεί η ευκαιρία να το κάνουν».

Ωστόσο, πριν πατήσουν το πόδι τους στη Βενεζουέλα, οι εταιρείες θα θέλουν να βεβαιωθούν ότι η κατάσταση είναι σταθερή, σύμφωνα με τον Λίνο Καρίγιο, πρώην διευθυντή της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, Petroleos de Venezuela, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

«Για να αρχίσουν οι πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύουν σοβαρά στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο κοινοβούλιο ή μια νέα Εθνοσυνέλευση», δήλωσε ο Καρίγιο σε συνέντευξή του. «Όχι αυτό που συμβαίνει τώρα. Σίγουρα όχι», τόνισε.

Επισκευή των υποδομών

Εν τω μεταξύ, οι εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή των υποδομών της χώρας είναι τεράστιες.

Στα πετρελαϊκά λιμάνια της Βενεζουέλας, ο εξοπλισμός είναι σε τόσο κακή κατάσταση που χρειάζονται έως και πέντε ημέρες για να φορτωθούν πλήρως τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο στην Κίνα. Πριν από επτά χρόνια, χρειαζόταν μόνο μία ημέρα.

Στη λεκάνη του Ορινόκο, μια τεράστια έκταση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας που εκτιμάται ότι διαθέτει σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, οι εξέδρες έχουν εγκαταλειφθεί και οι διαρροές παραμένουν ανεξέλεγκτες. Οι πλατφόρμες γεώτρησης έχουν λεηλατηθεί και τα εξαρτήματά τους έχουν πωληθεί στη μαύρη αγορά.

Το εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων αγωγών της χώρας είναι γνωστό για τις διαρροές του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει λεηλατηθεί από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία και τα εξαρτήματά του έχουν πωληθεί ως παλιοσίδερα. Πυρκαγιές και εκρήξεις έχουν καταστρέψει τον εξοπλισμό.

Και το τεράστιο συγκρότημα διύλισης πετρελαίου Paraguana, που βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή του Καράκας, λειτουργεί μόνο κατά διαστήματα και με χαμηλούς ρυθμούς λόγω βλαβών. Μερικά από τα τέσσερα εργοστάσια διύλισης πετρελαίου, που κάποτε ήταν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που επεξεργάζονταν το αργό πετρέλαιο της χώρας, έχουν κλείσει.

Ό,τι έχει απομείνει από την παραγωγή της Βενεζουέλας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Chevron, τη μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί στη χώρα. Η εταιρεία με έδρα το Χιούστον αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παραγωγής της χώρας, λειτουργώντας με ειδικές άδειες που της επιτρέπουν να παραμείνει εκεί παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Οι άλλες δύο αμερικανικές εταιρείες που θα ήταν σε θέση να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας, δεδομένου του μεγέθους και της εμπειρίας τους, είναι η Exxon και η ConocoPhillips, σύμφωνα με αναλυτές. Και οι δύο λειτουργούσαν εκεί στο παρελθόν, αλλά αποχώρησαν μετά την εθνικοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων από τον προκάτοχο του Μαδούρο, τον αείμνηστο Ούγκο Τσάβες, στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η Exxon και η ConocoPhillips δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια. Η Exxon έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επενδύσει στη Βενεζουέλα, αλλά μόνο υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Η Chevron ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την ευημερία των υπαλλήλων της και στην ακεραιότητα των περιουσιακών της στοιχείων στη Βενεζουέλα. «Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς», ανέφερε η εταιρεία.

Παραμένει αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί η πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα και ποιο θα είναι το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργούν οι πετρελαϊκές εταιρείες. Προς το παρόν, οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ είναι πλέον υπεύθυνη, παρόλο που είναι πιστή σύμμαχος του Μαδούρο.

«Περιμένω ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα αρχίσουν να επικαιροποιούν τα σχέδια και τις προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους, αλλά δεν θα αναλάβουν δεσμεύσεις μέχρι να διαφαίνεται πολιτική σταθερότητα στον ορίζοντα», δήλωσε ο Κλέιτον Σίγκλ, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον.

Το έργο της κυβέρνησης Τραμπ για την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των δυτικών πετρελαϊκών εταιρειών ανατίθεται εν μέρει στον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και στον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Τραμπ.

Μια άλλη πρόκληση για τις εταιρείες που θα επενδύσουν στην παραγωγή της Βενεζουέλας είναι το γεγονός ότι υπάρχει παγκόσμια υπερπροσφορά πετρελαίου και οι τιμές κυμαίνονται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Εν τω μεταξύ, πολλές εταιρείες εξακολουθούν να αναμένουν να εισπράξουν δισεκατομμύρια δολάρια από μη εξοφλημένα δάνεια και αποζημιώσεις, μετά την κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων υπό τον Τσάβες.

«Θα χρειαστούν καλοί όροι για να ξεπεραστεί η τεράστια αβεβαιότητα», δήλωσε ο Κέβιν Μπουκ, διευθύνων σύμβουλος της ClearView Energy Partners με έδρα την Ουάσινγκτον σε συνέντευξή του. «Οι εταιρείες που μπορούν να αναπτύξουν κερδοφορία στη Βενεζουέλα είναι απίθανο να αγνοήσουν το μέγεθος των ευκαιριών που προσφέρουν τα αποθέματα, αν διακρίνουν σημάδια σχετικής σταθερότητας και μπορούν να εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους συμβολαίων», πρόσθεσε.

