Η τιμή του χρυσού ανέβηκε στα 4.420 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα. Το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει την ανοδική του πορεία εν μέσω νέου γεωπολιτικού κινδύνου μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ και περιμένουν τα στοιχεία του δείκτη PMI (Purchasing Managers' Index) του ISM Manufacturing των ΗΠΑ αργότερα τη Δευτέρα, σημειώνει το FX Street.

Το CNN μετέδωσε το Σαββατοκύριακο ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σε «μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας» και συνέλαβε τον πρόεδρό της Μαδούρο. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη Βενεζουέλα έως ότου αυτή πραγματοποιήσει μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στον τομέα του πετρελαίου για να επιβάλουν περαιτέρω αλλαγές στη Βενεζουέλα. Η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αναμένεται να προκαλέσει γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή και να τροφοδοτήσει την αβεβαιότητα. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να ενισχύσει τα παραδοσιακά ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός.

Εν τω μεταξύ, τα πρόσφατα πρακτικά της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) έδειξαν ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) θεωρούσαν σκόπιμες περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, εφόσον ο πληθωρισμός μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, αν και παρέμειναν διχασμένοι ως προς το πότε και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να γίνουν οι μειώσεις.

Η δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο θα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής αργότερα την Παρασκευή. Η πρόβλεψη της αγοράς για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες (NFP) είναι για αύξηση 57.000 θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι ισχυρότερο από το αναμενόμενο, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο ΗΠΑ (USD) και να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές των εμπορευμάτων που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.