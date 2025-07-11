Του Matthew Ryan - Head of Market Strategy στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Η Βρετανία ενδέχεται να οδεύει προς ύφεση πολύ νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν οι αγορές, καθώς η οικονομία παρουσίασε συρρίκνωση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο. Θα χρειαστεί κάτι ιδιαίτερο το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να αποφύγει συρρίκνωση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, κάτι που ειλικρινά φαίνεται εξαιρετικά απίθανο δεδομένης της πληθώρας των κινδύνων.

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις από πολλές κατευθύνσεις. Η πολυσυζητημένη και επικριθείσα αύξηση του εταιρικού φόρου από την κυβέρνηση αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιζήμια, καθώς όχι μόνο συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους, αλλά πλήττει και την αγορά εργασίας της Βρετανίας, η οποία χάνει θέσεις εργασίας με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η αδυναμία των Εργατικών να επιβάλουν ακόμη και μέτριες περικοπές στις δαπάνες πρόνοιας, επιδεινώνει τη δυσχερή κατάσταση καθώς σημαίνει ότι περαιτέρω αυξήσεις φόρων είναι πρακτικά αναπόφευκτες το φθινόπωρο, κάτι που μπορεί να αποτελεί προάγγελο περαιτέρω δυσκολιών.

Τα δεδομένα αυξάνουν επίσης τις πιθανότητες ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αναγκαστεί να μειώσει ξανά τα επιτόκια ακόμη και από την επόμενη συνεδρίασή της τον Αύγουστο, με μια μείωση 25 μονάδων βάσης να έχει πλέον τιμολογηθεί σχεδόν κατά 80% από την αγορά των swaps. Αυτό διατηρεί την στερλίνα υπό πίεση σήμερα το πρωί, και η Αγγλική λίρα αυτήν την εβδομάδα έχει παρουσιάσει χαμηλότερη απόδοση από τα περισσότερα σημαντικά νομίσματα.



Πηγή: skai.gr

