Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 4,2% έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,7% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,2%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,3%.
β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης.
Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,2% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των κλάδων ως εξής:
- Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -18,8%
- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου -15,7%
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -9,0%
- Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -2,2%
- Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -1,2%
- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -0,8%
- Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων -0,7%
- Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού +0,5%
- Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων +0,8%
- Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων +2,2%
- Παραγωγή προϊόντων καπνού +4,1%
- Βιομηχανία τροφίμων +7,5%
Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,3%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.
Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των κλάδων ως εξής:
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -11,1%
- Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -3,0%
- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου -2,1%
- Παραγωγή προϊόντων καπνού -1,7%
- Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων -0,6%
- Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -0,6%
- Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -0,3%
- Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -0,2%
- Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων +0,2%
- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων +0,3%
- Βιομηχανία τροφίμων +0,4%
- Παραγωγή βασικών μετάλλων +1,5%
