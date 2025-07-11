Λογαριασμός
Μείωση 4,2% κατέγραψε τον Μάιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Μάιο του 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, παρουσίασε μείωση 0,7% 

Εργοστάσιο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 4,2% έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,7% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,2%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, οφείλεται: 

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,3%.

β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης. 

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,2% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των κλάδων ως εξής: 

  • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -18,8%
  • Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου -15,7% 
  • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -9,0% 
  • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -2,2% 
  • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -1,2% 
  • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -0,8%
  • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων -0,7%
  • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού +0,5%
  • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων +0,8% 
  • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων +2,2%
  • Παραγωγή προϊόντων καπνού +4,1% 
  • Βιομηχανία τροφίμων +7,5%  

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται: 
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,3%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%. 

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των κλάδων ως εξής: 

  • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -11,1%
  • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -3,0% 
  • Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου -2,1% 
  • Παραγωγή προϊόντων καπνού -1,7% 
  • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων -0,6% 
  • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -0,6% 
  • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -0,3% 
  • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -0,2% 
  • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων +0,2%
  • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων +0,3% 
  • Βιομηχανία τροφίμων +0,4% 
  • Παραγωγή βασικών μετάλλων +1,5%  
     
TAGS: τιμές βιομηχανία ΕΛΣΤΑΤ
