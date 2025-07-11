Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 4,2% έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,7% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,2%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,3%.

β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,2% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των κλάδων ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -18,8%

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου -15,7%

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -9,0%

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -2,2%

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -1,2%

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -0,8%

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων -0,7%

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού +0,5%

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων +0,8%

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων +2,2%

Παραγωγή προϊόντων καπνού +4,1%

Βιομηχανία τροφίμων +7,5%

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,3%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των κλάδων ως εξής:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -11,1%

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -3,0%

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου -2,1%

Παραγωγή προϊόντων καπνού -1,7%

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων -0,6%

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -0,6%

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -0,3%

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -0,2%

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων +0,2%

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων +0,3%

Βιομηχανία τροφίμων +0,4%

Παραγωγή βασικών μετάλλων +1,5%



