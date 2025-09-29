Του Enrique Diaz-Alvarez

Τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία της περασμένης εβδομάδας οδήγησαν τις αγορές να αποτιμούν λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Οι δαπάνες παραμένουν υγιείς και συμβατές με αξιοπρεπή ανάπτυξη, παρά την επιβράδυνση στην αγορά εργασίας. Με την Ευρώπη να μην δείχνει σημάδια επιτάχυνσης, η άνοδος των αμερικανικών επιτοκίων ήταν αρκετή ώστε να ενισχύσει το δολάριο έναντι όλων των κύριων νομισμάτων.

Η επικείμενη δικαστική απόφαση για τη νομιμότητα της απόλυσης της διοικήτριας της Fed Λιζ Κουκ από τον Τραμπ με τις πιθανές επιπτώσεις της στην ανεξαρτησία της Fed, παραμένει παράγοντας κινδύνου για το δολάριο· προς το παρόν όμως, η βασική εναλλακτική λύση στο δολάριο δεν φαίνεται να είναι κάποιο άλλο νόμισμα αλλά ο χρυσός, που συνεχίζει να καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά.

Αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην κρίσιμη έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο (Παρασκευή), αλλά η πολιτική σκηνή στις ΗΠΑ μπορεί και πάλι να επισκιάσει τα οικονομικά δεδομένα. Μια πιθανή αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, εάν δεν εγκριθεί νομοσχέδιο χρηματοδότησης έως την 1η Οκτωβρίου, θα μπορούσε να καθυστερήσει τη δημοσίευση της έκθεσης.

Στη ζώνη του ευρώ, η προκαταρκτική ανακοίνωση για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου (Τετάρτη) θα είναι το άλλο επίκεντρο για τις αγορές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το εύθραυστο κλίμα στην αγορά ομολόγων θα κρατήσει την προσοχή στραμμένη στις εσωκομματικές εξελίξεις των Εργατικών και στον αντίκτυπό τους στο έλλειμμα και στην παρουσίαση του προϋπολογισμού.

Στερλίνα

Οι δείκτες PMI έδειξαν απώλεια δυναμικής στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα επιταχύνεται. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν κοντά σε πολυετή υψηλά, καθώς οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές για τη βούληση και την ικανότητα της κυβέρνησης των Εργατικών να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η στερλίνα στηρίζεται κυρίως από τα υψηλότερα επιτόκια στον κόσμο των κύριων νομισμάτων· ωστόσο αυτό αντανακλά την ξεκάθαρη στασιμόπληκτη κατάσταση της βρετανικής οικονομίας, που περιορίζει τη δυνατότητα της Τράπεζας της Αγγλίας να προσφέρει νομισματική τόνωση χωρίς να προκαλέσει αναταραχή στην αγορά ομολόγων.

Ευρώ

Τα στοιχεία PMI της περασμένης εβδομάδας συνάδουν με υποτονική ανάπτυξη, με την ελαφρά συρρίκνωση της μεταποίησης να αντισταθμίζεται από καλύτερα δεδομένα στις υπηρεσίες. Παραμένει αινιγματική η απουσία οποιασδήποτε ώθησης από το μεγάλο γερμανικό πακέτο στήριξης που ανακοινώθηκε πριν από σχεδόν έξι μήνες. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν ελαφρώς· αν και παραμένουν υπό έλεγχο, η εξέλιξη αυτή καθιστά απίθανη οποιαδήποτε νέα μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Τα στοιχεία πληθωρισμού Σεπτεμβρίου (Τετάρτη) δεν αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τον δομικό δείκτη να παραμένει ελαφρώς πάνω από τον στόχο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Δολάριο

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το β΄ τρίμηνο αναθεωρήθηκε υψηλότερα, ενώ οι πωλήσεις κατοικιών, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών και τα στοιχεία για το προσωπικό εισόδημα και τις δαπάνες των νοικοκυριών ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Η οικονομία των ΗΠΑ δείχνει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, παρά τη χαμηλή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας· ένδειξη ότι η επιβράδυνση της απασχόλησης σχετίζεται περισσότερο με την προσφοράς εργασίας (λόγω μείωσης της μετανάστευσης και δημογραφικών παραγόντων) παρά με αδυναμία της οικονομίας.

Τα διαδοχικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, με αποκορύφωμα την έκθεση απασχόλησης Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, θα δώσουν μεγαλύτερη σαφήνεια· ωστόσο, η πιθανή αδυναμία επίτευξης διακομματικής συμφωνίας για την αύξηση του ορίου χρέους ενδέχεται να καθυστερήσει δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων, ενισχύοντας την εικόνα πολιτικής αστάθειας και θεσμικής αδυναμίας.

Ο Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury.

