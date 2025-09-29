Λογαριασμός
«Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη - Αύξηση 34,5% στην Ελλάδα

Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, οι τιμές της επόμενης ημέρας έχουν εκτιναχθεί στα 141,58 ευρώ ανά μεγαβατώρα - Στα 90,99 ευρώ η μέση μηνιαία τιμή 

Ηλεκτρικό ρεύμα

Του Βασίλη Καλτσά

Εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη τη Δευτέρα, με τα χρηματιστήρια ενέργειας να έχουν «κοκκινήσει».

Οι αυξήσεις συνδέονται κυρίως με τους ασθενείς ανέμους που επικρατούν, οι οποίοι έχουν κατακρυμνήσει την παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, οι τιμές της επόμενης ημέρας έχουν εκτιναχθεί στα 141,58 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η απότομη άνοδος βάζει δύσκολα και στις τιμές των τιμολογίων του Οκτωβρίου, καθώς μετά από ένα μικρό διάστημα εξισορρόπησης η αγορά τραβάει ξανά την ανηφόρα.

Η μέση τιμή ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 90,99 ευρώ από 73,73 ευρώ τον Αύγουστο.

Χρηματιστήριο ενέργειας

Αυξήσεις μέχρι 130%

Οι μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις σημειώνονται σε Λετονία και Λιθουανία με άνοδο 130,7%. 

Ακολουθούν η Εσθονία με 1015 και η Αυστρία με 55,8%.

Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώνονται στην Ιρλάνδία με +1,9% και την Ιταλία με +18,2%.

Χρηματιστήριο ενέργειας

Πόσο συμβάλλουν οι ΑΠΕ

Μικρή είναι η συμβολή των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας λόγω των ασθενών ανέμων και της περιορισμένης ηλιοφάνειας.

Αιολική ενέργεια

Η παραγωγή ρεύματος από αιολική ενέργεια μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 51,2% την Κυριακή.

Αντίστοιχα, η μείωση στην παραγωγή από ηλιακή ενέργεια ανήλθε σε 44,8%.

Ηλιακή ενέργεια

Πηγή: skai.gr

