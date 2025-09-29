Του Βασίλη Καλτσά

Εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη τη Δευτέρα, με τα χρηματιστήρια ενέργειας να έχουν «κοκκινήσει».

Οι αυξήσεις συνδέονται κυρίως με τους ασθενείς ανέμους που επικρατούν, οι οποίοι έχουν κατακρυμνήσει την παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, οι τιμές της επόμενης ημέρας έχουν εκτιναχθεί στα 141,58 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η απότομη άνοδος βάζει δύσκολα και στις τιμές των τιμολογίων του Οκτωβρίου, καθώς μετά από ένα μικρό διάστημα εξισορρόπησης η αγορά τραβάει ξανά την ανηφόρα.

Η μέση τιμή ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 90,99 ευρώ από 73,73 ευρώ τον Αύγουστο.

Αυξήσεις μέχρι 130%

Οι μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις σημειώνονται σε Λετονία και Λιθουανία με άνοδο 130,7%.

Ακολουθούν η Εσθονία με 1015 και η Αυστρία με 55,8%.

Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώνονται στην Ιρλάνδία με +1,9% και την Ιταλία με +18,2%.

Πόσο συμβάλλουν οι ΑΠΕ

Μικρή είναι η συμβολή των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας λόγω των ασθενών ανέμων και της περιορισμένης ηλιοφάνειας.

Η παραγωγή ρεύματος από αιολική ενέργεια μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 51,2% την Κυριακή.

Αντίστοιχα, η μείωση στην παραγωγή από ηλιακή ενέργεια ανήλθε σε 44,8%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.