Νέα άνοδο σημειώνει ο χρυσός τη Δευτέρα, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 3.800 δολάρια ανά ουγγιά, υποστηριζόμενο από το ασθενέστερο δολάριο και τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια φέτος.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 3.816 δολάρια με άνοδο 1,50%.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε 0,3% τον Αύγουστο, έναντι 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters.

«Αυτή η ήπια πληθωριστική τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει δώσει στις αγορές λόγο να πιστεύουν ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω μειώσεις από τη Fed τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο αναλυτής της Capital.com, Kyle Rodda.

«Το κλίμα είναι πολύ αισιόδοξο και είμαστε σε καλό δρόμο για να δοκιμάσουμε ξανά ένα νέο ρεκόρ αυτή την εβδομάδα. Η αγορά χρυσού βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος για να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τη μελλοντική ανοδική πορεία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 90% πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια τον Οκτώβριο και περίπου 65% πιθανότητα να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση τον Δεκέμβριο.

Ο χρυσός, ως ασφαλές καταφύγιο, ευδοκιμεί σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα αμερικανικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας τον δείκτη PMI του ISM για τον μεταποιητικό τομέα και την έκθεση για τους μισθούς εκτός του αγροτικού τομέα, προκειμένου να λάβουν περαιτέρω ενδείξεις για την υγεία της οικονομίας.

