Ebury: Επιβράδυνση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Τα σημερινά στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα αποτελούν μια ακόμη απόδειξη της επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Μόλις 22.000 καθαρές θέσεις εργασίας προστέθηκαν τον περασμένο μήνα, ενώ τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν δημιουργηθεί μόλις 107.000 θέσεις. Αυτή είναι η χειρότερη επίδοση, εκτός της περιόδου της πανδημίας του covid, εδώ και σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

Η συζήτηση για το αν αυτή η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως σε παράγοντες προσφοράς ή ζήτησης θα συνεχιστεί. Ωστόσο, για την Fed, σχετίζεται τόσο με τη ζήτηση όσο και με την προσφορά, και αυτό σημαίνει ότι οι μειώσεις επιτοκίων είναι αναπόφευκτες. Το μεγάλο ερώτημα τώρα δεν είναι αν η Fed θα προχωρήσει σε μείωση τον Σεπτέμβριο (αυτό θεωρείται σχεδόν βέβαιο), αλλά αν θα μειώσει τα επιτόκια και στις τρεις συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Με τους αξιωματούχους να έχουν ήδη υπαινιχθεί ότι είναι πρόθυμοι να αγνοήσουν οποιεσδήποτε προσωρινές αυξήσεις του πληθωρισμού που προκαλούνται από δασμούς, αυτό όχι μόνο φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό, αλλά έχει ήδη σχεδόν πλήρως ενσωματωθεί από τις αγορές. Αυτό αποτελεί ένα σαφές πτωτικό σήμα για το δολάριο, το οποίο μέχρι στιγμής έχει υποχωρήσει έναντι σχεδόν κάθε νομίσματος παγκοσμίως.

