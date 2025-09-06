ΗΠΑ: Πέφτει η μετοχή της φαρμακοβιομηχανίας Kenvue μετά τις φήμες ότι το υπουργείο Υγείας θα ενοχοποιήσει την ακεταμινοφαίνη για την αύξηση του αυτισμού

Η μετοχή της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Kenvue καταγράφει μεγάλη πτώση στη Γουόλ Στριτ, αφού κυκλοφόρησαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ ενδέχεται να συνδέσει το κυριότερο σκεύασμά της, το Tylenol, με την εμφάνιση διαταραχής του αυτιστικού φάσματος στα παιδιά.

Η μετοχή ήταν σχεδόν σταθερή κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης αλλά γύρω στις 22.25 (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε κατά 9,65%, στα 15,56 δολάρια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του, ετοιμάζεται να συνδέσει τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη), του κυριότερου δραστικού συστατικού του Tylenol, από τις έγκυες στην ανάπτυξη νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα βρέφη, μεταξύ των οποίων και αυτισμό. Τα συμπεράσματα αυτά θα περιλαμβάνονται στην έκθεση που θα δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο αυτόν τον μήνα.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, ότι «μέχρι να ανακοινώσουμε την τελική έκθεση, οι ισχυρισμοί για το περιεχόμενό της δεν είναι παρά εικασίες».

Η πιθανή εμπλοκή αυτού του εξαιρετικά διαδεδομένου αναλγητικού στην εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών τα τελευταία χρόνια, με τα συμπεράσματα να είναι αντικρουόμενα.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ υποσχέθηκε τον Απρίλιο ότι «μέχρι τον Σεπτέμβριο» θα ανακάλυπτε τις αιτίες της αύξησης του αυτισμού στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «επιδημία». Αυτή η εξαιρετικά φιλόδοξη ανακοίνωση ανησύχησε πολλούς επιστήμονες και ενώσεις ασθενών, αφού ο αυτισμός ή διαταραχή αυτιστικού φάσματος είναι μια σύνθετη διαταραχή που μελετάται εδώ και δεκαετίες. Μολονότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη αιτία για την εμφάνισή του, οι επιστήμονες έχουν προβάλλει πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τη νευροφλεγμονή ή τη λήψη ορισμένων φαρμάκων, όπως το αντιεπιληπτικό Depakine κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς επίσης και τη γενετική προδιάθεση.

