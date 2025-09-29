Οριακή μείωση κατέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπως προκύπτει από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Ειδικότερα, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής και υγείας διαμορφώθηκε στο εξάμηνο στο 1,610 δισ. ευρώ, έναντι 1,627 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 1,04%.

Από το ποσό αυτό, 1,22 δισ. ευρώ αφορά ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες παρουσίασαν μείωση 3,4%, ποσό 379,87 εκατ. ευρώ αφορά τις ομαδικές ασφαλίσεις, που σημείωσαν αύξηση 7%, και 5,53 εκατ. ευρώ αφορά τις αντασφαλιστικές αναλήψεις, οι οποίες εμφάνισαν άνοδο κατά 52,5%.

Όσον αφορά το πλήθος των συμβολαίων, ανήλθαν στο εξάμηνο 2025 σε 1.781.803, εκ των οποίων τα 1.770.879 συμβόλαια αφορούσαν ατομικές και τα υπόλοιπα 10.924 συμβόλαια ομαδικές ασφαλίσεις.

Οι καταβολές αποζημιώσεων ανήλθαν το ίδιο διάστημα σε 1,273 δισ. ευρώ, από 1,219 δισ. ευρώ που ήταν το α' εξάμηνο του 2024.

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου τριμήνου του 2025 ποσό 175,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 156,6 εκατ. ευρώ από τις ατομικές ασφαλίσεις και 18,9 εκατ. ευρώ από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Οι νέες εργασίες του κλάδου για το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 416,2 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 372,5 εκατ. ευρώ από τις ατομικές ασφαλίσεις και 43,7 εκατ. ευρώ από τις ομαδικές ασφαλίσεις). Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2024 ήταν 537,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο (εκ των οποίων 496,6 εκατ. ευρώ από τις ατομικές και 40,5 εκατ. ευρώ από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024, η μείωση των νέων εργασιών το α΄ εξάμηνο 2025 των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 22,5%, αναλυόμενη σε μείωση 25,0% των ατομικών ασφαλίσεων και αύξηση 7,9% των ομαδικών.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές του πρώτου εξαμήνου του 2025 ανήλθαν στα 252,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο (εκ των οποίων 235,4 εκατ. ευρώ στις ατομικές ασφαλίσεις και 16,7 εκατ. ευρώ στις ομαδικές).

Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,5% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2024. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 16 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.



