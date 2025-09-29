Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δυετέρα ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς 100% στις κινηματογραφικές ταινίες που παράγοντας εκτός της χώρας - μια άνευ προηγουμένου κίνηση που απειλεί να ανατρέψει το παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο του Χόλιγουντ.

Η κίνηση του Τραμπ σηματοδοτεί την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να επεκτείνει τις πολιτικές προστατευτισμού και στη βιομηχανία πολιτισμού, εγείροντας ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των κινηματογραφικών στούντιο που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα διεθνή έσοδα του box office και τις διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή των κυρώσεων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, όπου ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία χάνει έδαφος από τον διεθνή ανταγωνισμό.

«Η κινηματογραφική μας δραστηριότητα έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβει κανείς το γλυκό από ένα μωρό», έγραψε ο Τραμπ.

Από την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου πάντως δεν γίνεται σαφές ποια νομική εξουσία θα επικαλεστεί ο Τραμπ για να επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που παράγονται στο εξωτερικό.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει πώς θα μπορούσαν να επιβληθούν οι δασμοί.

Το Reuters ζήτησε επίσης ένα σχόλιο για την ανάρτηση του Τραμπ από τις Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount Skydance και Netflix, οι οποίες όμως επίσης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του πρακτορείου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατυπώσει αρχικά την πρόθεσή του τον Μάιο, αλλά τότε είχε προβεί σε πολύ λίγες λεπτομέρειες, εγείροντας ανησυχία στα στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας για το αν οι δασμοί θα επιβληθούν στις παραγωγές από ορισμένες χώρες ή στο σύνολο των εισαγόμενων παραγωγών.

Τα στελέχη των κινηματογραφικό στούντιο είχαν δηλώσει τον Μάιο ότι επικρατεί «σύγχυση» για τον τρόπο που θα μπορούσαν να επιβληθούν δασμοί στις ταινίες, δεδομένου ότι σήμερα πολύ συχνά εμπλέκονται πολλές χώρες στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση, τη μετα-παραγωγή και τα οπτικά εφέ μιας ταινίας.

Η δήλωση Τραμπ, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει σκεπτικισμό μεταξύ νομικών και αναλυτών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι ταινίες αποτελούν μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας και τμήμα του παγκόσμιο εμπορίου υπηρεσιών, τομέας όπου οι ΗΠΑ εμφανίζουν συχνά πλεόνασμα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση στην οποία θα στηριχθεί η επιβολή τους.

Οι συμπαραγωγές με ξένα στούντιο έχουν επίσης καταστεί πιο συχνές, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για το πώς θα ταξινομούνται πλέον οι ταινίες.

Πηγή: skai.gr

