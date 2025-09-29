Ισραήλ: Η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί τον Νετανιάχου

Να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 4,5% αποφάσισε τη Δευτέρα η Τράπεζα του Ισραήλ, επικαλούμενη «υψηλή πολιτική αβεβαιότητα». Στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης για το τρέχον έτος εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Χαμάς και των ανησυχιών για απομόνωση της χώρας.

«Η ισραηλινή οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον υψηλής γεωπολιτικής αβεβαιότητας ενόψει της εντατικοποίησης των μαχών στη Γάζα και της επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος απέναντι στο Ισραήλ», αναφέρει χαρακτηριστικά η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Προβλέπει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,5% το 2025, από προηγούμενη εκτίμηση ανάπτυξης 3,3% τον Ιούλιο. Αλλά αυξάνει ελαφρώς την εκτίμηση ανάπτυξης για το 2026 από 4,6% σε 4,7%, υποθέτοντας ότι «οι μάχες στη Γάζα συνεχιστούν με αυξομειούμενη ένταση και θα ολοκληρωθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Η Τράπεζα του Ισραήλ επέλεξε να μην μειώσει το κόστος δανεισμού, ακόμη και όταν ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο υποχώρησε στο 2,9% και κινήθηκε εντός του στόχου της κυβέρνησης από 1% έως 3% για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, σχολιάζουν οι Times of Israel.

Προειδοποίηση από τον κεντρικό τραπεζίτη

Ο Διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ Αμίρ Γιαρόν σημείωσε ότι η εκτίμηση για χαμηλότερη ανάπτυξη φέτος οφείλεται στην πιθανότητα παράτασης του πολέμου και, ως αποτέλεσμα, οι περιορισμοί στην προσφορά και οι δυσμενείς επιπτώσεις έναντι του Ισραήλ θα συνεχιστούν.

Η παράταση του πολέμου στη Γάζα θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις και την οικονομική ανάκαμψη και θα διευρύνει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, γεγονός που θα αυξήσει τον πληθωρισμό και θα διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά προειδοποίησε.

«Μια εκεχειρία θα μείωνε τους περιορισμούς στην προσφορά και θα στήριζε την οικονομική επέκταση» τόνισε ο επικεφαλής της ισραηλινής κεντρικής τράπεζας

Το Ισραήλ οφείλει να κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει τη διεθνή του θέση και να διασφαλίσει ότι η οικονομία του είναι ανοιχτή, φιλική στην επιχειρηματικότητα και στιβαρή, υπογράμμισε ο Γιαρόν.



Πηγή: skai.gr

