Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει μια ύφεση στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι «δεν υπάρχουν εγγυήσεις» πως δεν θα υπάρξει κάποια ύφεση στις ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια «διόρθωση».

Τα αμερικανικά Χρηματιστήρια έκλεισαν με απότομη πτώση την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω αβεβαιότητας για τη συχνή αλλαγή πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως τις απειλές για επιβολή δασμών στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ο Σκοτ Μπέσεντ ρωτήθηκε αν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει ύφεση όσο είναι στην προεδρία ο Τραμπ. Ο υπουργός απάντησε: «Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει την Covid;».

Ο Μπέσεντ είπε ότι προωθεί ισχυρές πολιτικές που θα είναι βιώσιμες και ότι η χώρα θα πρέπει να σταματήσει τις μαζικές κρατικές δαπάνες, όπως τις αποκάλεσε. Όταν ρωτήθηκε αν μια «διόρθωση» θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση, είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

