Θεοδωρικάκος: Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο στοχεύουμε στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

«Για πρώτη φορά στο νέο αναπτυξιακό νόμο θα υπάρχει ξεχωριστό καθεστώς συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ για επενδυτικά σχέδια ύψους το καθένα τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ που θα αναπτυχθούν στους παραμεθόριους νομούς. Αυτό αφορά πρωτίστως τη Μακεδονία μας και τη Θράκη που στηρίζουμε με πράξεις. Δίνουμε μεγάλο βάρος στη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το Σάββατο σε εκδήλωση της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ. στο 33ο Money Show στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο επίσημο Gala ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Τα άλλα δύο καθεστώτα, τα οποία επίσης θα χρηματοδοτηθούν με 150 εκατ. ευρώ έκαστο, αφορούν τη μεταποίηση και τις μεγάλες επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ η καθεμία. Συνολικά το 2025 και το 2026 θα δοθούν 900 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές και επιχορηγήσεις και η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να λάβει τη μερίδα του λέοντος. Τα κονδύλια αυτά θα έρθουν να προστεθούν σε εκείνα που ήδη δώσαμε για τη μεταποίηση στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εγκρίθηκαν 67 επενδυτικά σχέδια με ενίσχυση 97 εκατ. ευρώ», προσέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως "θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, η οποία μόνο μπροστά μπορεί να πάει τα επόμενα χρόνια. Έχει μια νέα δυναμική ταυτότητα και εξαιρετικά πλεονεκτήματα που μέσα από νέες υποδομές αναδεικνύονται περισσότερο. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η Θεσσαλονίκη θα αναδειχθεί σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου". Επισήμανε ότι η πόλη βρίσκεται στο κέντρο μιας συνολικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς "εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο βιομηχανικό πάρκο των Βαλκανίων στη ΒΙΠΕ Σίνδου, όπου πραγματοποιούνται έργα 15 εκατ. ευρώ, τα μισά με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, εξελίσσεται ο διαγωνισμός για το πρώην στρατόπεδο Γκόνου, όπου θα δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο και εξαιρετικά χρήσιμο εμπορευματικό κέντρο".

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμα πως "τις επόμενες 100 ημέρες προχωρούν μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν το επιχειρείν. Νομοσχέδιο για τον περιορισμό κατά 25% του διοικητικού γραφειοκρατικού βάρους, καθώς και για όλο το σύστημα διαπίστευσης και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών με την καθιέρωση του Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου για τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούν. Αυτό είναι κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας και το αίσθημα ασφάλειας". Επισήμανε την πρόθεση της κυβέρνησης για ακόμα τρία αναπτυξιακά καθεστώτα συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, που θα αφορούν την εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες/καινοτομία και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση στα σύνορα της χώρας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε ότι τα αναπτυξιακά μέτρα έχουν ως απώτερο μεγάλο στόχο την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας. "Είναι ένας εφιάλτης που πρέπει να σταματήσουμε και ο μόνος δρόμος είναι τα νέα παιδιά να θέλουν να ζήσουν στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο πρέπει πάση θυσία να το κερδίσουμε", σημείωσε. "Δεν υπάρχει καλύτερος «φράχτης» για την προστασία των συνόρων μας από την εγκατάσταση βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε παραμεθόριες περιοχές που θα κρατήσουν τα παιδιά μας στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Ο πατριωτισμός είναι η πρώτιστη αξία του νέου αναπτυξιακού νόμου", τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Μίλησε επίσης για την σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας και τα όσα έχουν επιτευχθεί την τελευταία εξαετία παρά το πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και τις κοσμογονικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Στάθηκε μάλιστα στην απόφαση της Moody's να απονείμει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, λέγοντας πως "αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι δημοσιονομικά σταθερή και αξιόπιστη και ότι η οικονομία μας έχει πολύ καλές προοπτικές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

