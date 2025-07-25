Ψηφίστηκε ο Τελωνειακός Κώδικας και η ρύθμιση για μηδενικές χρεώσεις σε συναλλαγές στα ΑΤΜ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τον Τελωνιακό Κώδικα - το οποίο περιέχει φορολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, διατάξεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής, τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και την ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ από την ανεξάρτητη Αρχή - καθώς και η τροπολογία για τον μηδενισμό των χρεώσεων στις συναλλαγές από τα ΑΤΜ.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει. Την τροπολογία υπερψήφισαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με το "παρών" τοποθετήθηκαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Νίκη και καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση.

«Μετά από πάνω από είκοσι χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ ουσιαστική ανανέωση στο θεσμικό λογισμικό, το οποίο αφορά τη λειτουργία των τελωνείων» τόνισε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και αναφέρθηκε στον πυρήνα των αλλαγών και στον εκσυγχρονισμό με μεταρρυθμιστικό πρόσημο του νέου Τελωνειακού Κώδικα. Επισήμανε δε, ότι αυτό συνδέεται και με πράγματα τα οποία συζητούνται σε εθνικό αλλά διεθνές επίπεδο περί δασμών, όπου όλη η διαπραγμάτευση που διεξάγεται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακουμπά πυρηνικά το θέμα των τελωνείων. Εξήγησε ότι ήδη με το υφιστάμενο επίπεδο δασμών το οποίο βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 12,7% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού συνολικά προέρχεται από έσοδα από δασμούς, τα δε έσοδα από δασμούς κατά τα τρία τέταρτα πηγαίνουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και κατά το ένα τέταρτο πηγαίνουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς. «Όλο αυτό γίνεται στα τελωνεία. Και ο τρόπος με τον οποίο τα τελωνεία λειτουργούν, ψηφιοποιούνται, θεσμικά ενισχύονται, είναι εξαιρετικά σημαντικός για να μπορεί κανείς να έχει κυριαρχία εν τοις πράγμασι σε αυτό το επίπεδο» προσέθεσε κι επισήμανε ότι τα τελωνεία είναι κρίσιμος κόμβος στη ροή της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας, διότι εκεί διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εμπορίου, η ασφάλεια των αγαθών, τα συμφέροντα του κράτους και τα συμφέροντα των πολιτών, σημειώνονται όμως και αρνητικά φαινόμενα στη διαχείριση των υποθέσεων, όπως αποτυπώνονται σε υποθέσεις παρανομιών που συχνά βλέπουν το φως της επικαιρότητας.

«Με το νομοσχέδιο αυτό κλείνουμε ερμητικά τα παράθυρα και τις δυνατότητες για κατάχρηση εξουσίας που μπορεί να υπήρχαν, κυρίως λόγω της υστέρησης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στο τελωνειακό έργο, αλλά και μιας θεσμικής υστέρησης, δηλαδή, πραγμάτων που έπρεπε να αλλάξουν ως προς τη θεσμική τους αρχιτεκτονική, αφού εδώ και είκοσι τέσσερα χρόνια βρίσκεται σε εφαρμογή ένας εθνικός τελωνειακός κώδικας, που είναι πλέον φανερό ότι δεν απαντά στις ανάγκες μιας σημερινής εποχής», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών.

Ενημέρωσε επίσης το Σώμα, ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε πρόσθετες αλλαγές και βελτιώσεις στο θεσμικό λογισμικό των τελωνείων, τόνισε ωστόσο ότι αυτή την ώρα επέρχεται μια πολύ σημαντική αλλαγή που σταχυολογείται σε πέντε παρεμβάσεις:

- Παρέμβαση Πρώτη: Ο εκσυγχρονισμός με βάση την υιοθέτηση των νεότερων τεχνολογιών. Στα τελωνεία εισάγεται ηλεκτρονική υπογραφή τόσο για τους ελεγκτές όσο και για τους ελεγχόμενους. Οι πράξεις θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά. Η προώθηση των εργασιών θα πραγματοποιείται με νέες ταχύτητες και η διοίκηση με αυτόν τον τρόπο θα γίνει περισσότερο ορατή, προβλέψιμη, αποτελεσματική. Σημαντική αλλαγή αφορά τον εφοδιασμό των τελωνείων με ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, συνδεδεμένο με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες ταχύτατων και αξιόπιστων ελέγχων. «Στο ελληνικό κράτος η αποτελεσματικότητα πρέπει να περάσει στην πρώτη γραμμή των στόχων μας. Θα πρέπει σε κάθε υπηρεσία σε κάθε υπουργείο να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε αποτελεσματικότητα από μεριάς του κράτους. Εν προκειμένω πολίτες και επιχειρήσεις θα εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως, θα έχουν συνεχή εικόνα της προόδου των υποθέσεών τους και δεν θα καταδικάζονται μέσα από καθυστερήσεις» σημείωσε.

Παρέμβαση Δεύτερη: Τάξη, διαφάνεια, ισονομία με την ενίσχυση της κοινωνικής εμπιστοσύνης, με νέους, αυστηρότερους κανόνες συμμόρφωσης, δίκαια και σαφή πρόστιμα και μια γενικότερη αντιμετώπιση των υποθέσεων, που θα συμβάλει στην ενίσχυση μιας κουλτούρας, όπως ο σεβασμός στη νομιμότητα που θα είναι ολοένα και περισσότερο κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών συνδυάζεται με τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να μπορούν πλέον να διασυνδέονται, να συνεργάζονται διαλειτουργικά με άλλες υπηρεσίες, να διασταυρώνουν στοιχεία, να αποκτούν πληρέστερη εικόνα για κάθε υπόθεση. «Το μέλλον της διοίκησης συνδυάζει την ευφυή επεξεργασία στοιχείων, την ακρίβεια, τη διασύνδεση, που όλα μαζί δυναμώνουν την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και τη διαφάνεια ταυτόχρονα» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Παρέμβαση Τρίτη: Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε νέες αγορές με την εισαγωγή ειδικής πρόβλεψης για νέα καπνικά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Παρέμβαση Τέταρτη: Η διευκόλυνση του εμπορίου και η στήριξη της επιχειρηματικότητας με την πρόβλεψη, για πρώτη φορά της δυνατότητας διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων, μέσω ψηφιακής αίτησης, έτσι ώστε να υποστηριχθούν περισσότερο οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, που κινούνται στις διεθνείς αγορές και που οφείλουν να είναι ανταγωνιστικές στο σκέλος της ταχύτητας, αλλά και της αποτελεσματικότητας για την προμήθεια των αγαθών τους.

Παρέμβαση Πέμπτη: Ο νέος τελωνειακός κώδικας εναρμονίζεται πλήρως με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, καθώς ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουμε ως κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν αντιπροσωπεύει απλά μία συμμόρφωση. Είναι μια μετεξέλιξη. Μέσα από την ενσωμάτωση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών οικοδομούμε ένα σύγχρονο τελωνείο, που είναι λειτουργικό, ασφαλές, ψηφιακό, ικανό να διασφαλίσει την ταχύτητα, τη λειτουργικότητα και τη νομιμότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό» επισήμανε ο υπουργός.

«Με όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο νέος τελωνειακός κώδικας δεν είναι απλά μια τεχνικής φύσεως αλλαγή, μια αλλαγή που αφορά λίγους. Είναι μια μεταρρύθμιση. Είναι μια μεταρρύθμιση που ακουμπά πολλούς. Έμμεσα ή άμεσα ακουμπά ολόκληρη την οικονομία και κατά συνέπεια αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, γιατί και αυτή η μεταρρύθμιση είναι άλλο ένα αναπόσπαστο κομμάτι του λειτουργικού και αποτελεσματικού κράτους, που θέλουμε να οικοδομήσουμε, που θέλουμε να κατακτήσουμε» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

ΟΠΕΚΕΠΕ - ΣΔΟΕ - Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Αναφερόμενος ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, στις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου με κύριες την προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την διόρθωση αδικιών, που έχουν σημειωθεί σε διάφορα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επισήμανε την ενσωμάτωση σημαντικών φορολογικών και διοικητικών μεταβολών, με πολιτική στόχευση την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική μνεία στη θεσμοθέτηση της δυνατότητας της ΑΑΔΕ για άντληση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλους τους συνεργαζόμενους ιδιώτες επί ποινή 10.000 έως 100.000 ευρώ για όσους αρνηθούν να συνεργαστούν για τη χορήγηση στοιχείων. Επίσης με αιχμή τη ρύθμιση για την ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ, τόνισε ότι πιστοποιεί τη βούληση της κυβέρνησης για απαλλαγή των φοροελεγκτικών μηχανισμών από οποιαδήποτε υποψία πολιτικής παρέμβασης και προσέθεσε ότι το σύγχρονο κράτος πρέπει να λειτουργεί ουδέτερα, δίκαια και εντελώς ανεπηρέαστα από τις πολιτικές μεταβολές στη διακυβέρνηση.

Ως «κρίσιμη» χαρακτήρισε την παρέμβαση, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη θέσπιση της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με βάση την οποία σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει το ενοίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού τότε χάνει κάθε είδους ευεργέτημα, όπως την επιστροφή του ενοικίου, θα λογίζεται ως εκπιπτώμενη επιχειρηματική δαπάνη και χάνει και την έκπτωση ποσοστού 5% επί του εισοδήματος από το ακίνητο για δαπάνες συντήρησης, κάτι που προβλέπεται για όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι εκμισθωτές. «Με τον τρόπο αυτόν κλείνουμε τα περιθώρια φοροδιαφυγής και σε αυτό το πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας. Σε μια χώρα που τα περιθώρια φοροδιαφυγής στενεύουν αυξάνεται το αίτημα για διαφάνεια, λογοδοσία, ορθολογισμό και αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο κράτος, αλλά και η εμπιστοσύνη μέσα στην ίδια την κοινωνία» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Εξάλλου τόνισε ότι στην ίδια φιλοσοφία, εντάσσεται και ο δεκαπλασιασμός των προστίμων σε περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς την ύπαρξη των απαιτούμενων ψηφιακών παραστατικών και επιπλέον αναφέρθηκε στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), που θα καταγράφει με ακρίβεια την ιδιοκτησία, τους διαχειριστές, τα ενοικιαζόμενα, ακόμη και στο πλαίσιο συμβολαίων με συμμετοχή κάτω του 5%. Όπως εξήγησε ο υπουργός, αυτό σημαίνει ότι οι φορολογικές διαδικασίες γίνονται περισσότερο προβλέψιμες και δίκαιες ακόμη και όταν υπάρχουν οφειλές, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και στο πεδίο των ακινήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά επιφύλαξε ο κ. Πιερρακάκης στην εφαρμογή του συστήματος IRIS, το οποίο μαζί με τις ψηφιακές πληρωμές, είπε ότι "αγκαλιάστηκε" από την κοινωνία. Ειδικότερα -κι αφού υπενθύμισε ότι έχουν διπλασιαστεί τα όρια συναλλαγών χωρίς χρεώσεις για τους πολίτες- σημείωσε ότι θεσμοθετούνται αυστηρά πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για όσους αγνοούν τις υποχρεώσεις τους, διότι η κυβέρνηση επιδιώκει το σύστημα αυτό να διαχυθεί σε όλη τη χώρα και να μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε πολίτη αυτής της χώρας.

«Τα υλοποιούμε όλα αυτά γιατί πιστεύουμε πως όταν η οικονομική δραστηριότητα αποκτά πιο ισχυρά ψηφιακά χαρακτηριστικά κερδίζει η διαφάνεια και η ταχύτητα των συναλλαγών, κερδίζει η οικονομία και η κοινωνία ταυτόχρονα. Άλλωστε όταν μιλάμε για το πλεόνασμα του 4,8%, το οποίο έχουμε τώρα, η θεμελιώδης παράμετρος διαμόρφωσης αυτού του πλεονάσματος ανάμεσα σε άλλα είναι και η διασύνδεση των POS συνολικά με τις ταμειακές μηχανές, είναι η χρήση των ψηφιακών πληρωμών ευρύτερα. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας έχει επιτρέψει να μειωθεί η φοροδιαφυγή, να μειωθεί η παραοικονομία, να φέρουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής στην επιφάνεια και έτσι έχουμε μπορέσει να θεμελιώσουμε πλεονάσματα τα οποία ενισχύουν συνολικά την οικονομία. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα χτίσουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στα παραπάνω, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι μπορούν να προστεθούν τα κίνητρα για την πρόωρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του Τελωνειακού Κώδικα και την επέκταση των πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, διορθώνονται και μια σειρά από αδικίες.

Η ρύθμιση για ΑΤΜ

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι το υπουργείο εισήγαγε «μια σημαντική αλλαγή που οι πολίτες περίμεναν καιρό, η οποία έχει συζητηθεί εκτενώς τις τελευταίες ημέρες», όπως αυτή που θέτει το τέλος στις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, οι οποίες επιβάλλονταν μέχρι χθες ακόμη και σε απλές διατραπεζικές πράξεις, όπως αυτές στα ΑΤΜ.

«Γενικά διαφωνούμε σταθερά με τις υπερβάλλουσες χρεώσεις στους καταναλωτές που μπορεί να υιοθετούνται από πλευράς της αγοράς. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να τερματιστούν στο όνομα πάνω απ' όλα του αλληλοσεβασμού και της εμπιστοσύνης, που είναι και το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που πρέπει να ρέει και να διαχέεται μέσα στην κοινωνία» παρατήρησε ο υπουργός και επανέλαβε τα στοιχεία της ρύθμισης. Σύμφωνα με αυτή: Κατοχυρώνονται οι μηδενικές χρεώσεις για τους πελάτες των τραπεζών, μηδενίζονται οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες μεταξύ τους (όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης) ειδικά όταν μετέχουν στο ψηφιακό τραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, και καθιερώνεται εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ για χρεώσεις τρίτων παρόχων. Επίσης, όταν μία τράπεζα έχει μετοχική σύνθεση με τρίτους παρόχους, τότε ο τρίτος πάροχος θα αντιμετωπίζει τους πελάτες της τράπεζας σαν να είναι η ίδια η τράπεζα, άρα με μηδενική χρέωση. Με άλλα λόγια δεν θα μπορεί ο τρίτος πάροχος να χρεώσει τον πολίτη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο γίνεται παρέμβαση στο νομοσχέδιο αφορά την κάλυψη δαπανών υγείας εργαζομένων από τους εργοδότες τους. Με βάση τη ρύθμιση εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες υγείας εργαζομένων ή των οικογενειών τους που καλύπτονται από τον εργοδότη.

Επιπλέον προβλέπεται υπάρχει πρόβλεψη, προκειμένου οι διαχειριστές, σύμβουλοι, μέτοχοι και μέλη εταιρειών να έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν φορολογική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση στο τίμημα και να προβαίνουν σε πωλήσεις ή γονικές παροχές και δωρεές των ακινήτων τους ακόμα και όταν η εταιρεία με την οποία συνδέονται έχει οφειλές προς το Δημόσιο. Αυτό θα ισχύει εφόσον πληρούνται δύο όροι: Ο πρώτος είναι, η εταιρεία να έχει διευθετήσει όλα τα χρέη της, πχ από ΦΠΑ, δηλαδή είτε να τα έχει εντάξει σε ρύθμιση, την οποία και να τηρεί, είτε τα χρέη αυτά να τελούν σε αναστολή βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών της ΑΑΔΕ. Και δεύτερον, τα ίδια τα πρόσωπα που θέλουν να μεταβιβάσουν δικό τους ακίνητο να μην έχουν εταιρική ή μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή αυτή να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, δηλαδή κάτω από 5% για οποιαδήποτε μη εισηγμένη εταιρεία και κάτω από 0,5% αν αυτή είναι εισηγμένη. Η διάταξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμη και στην περίπτωση που αυτά τα φυσικά πρόσωπα, που είναι μέλη διοίκησης ή εταιρειών, συνδέονται με εταιρική συμμετοχή και άνω του 5% με εταιρείες οι οποίες χρωστούν στο Δημόσιο. «Πρόκειται για μια ορθολογική και δίκαιη ρύθμιση αφού απελευθερώνεται ένα κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας που πρακτικά σήμερα είναι μπλοκαρισμένο», διευκρίνισε ο υπουργός και προσέθεσε ότι «όλα αυτά είναι αδικίες οι οποίες είχαν θεμελιωθεί τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα μέσα από κανόνες οι οποίοι πολύ συχνά ήταν και υπερβολικά σκληροί, οπότε τώρα, όσο η Οικονομία ενισχύεται σταδιακά εξορθολογίζουμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο παραλάβαμε μέσα στον χρόνο».

Κίνητρα για τον επαναπατρισμό από το εξωτερικό

Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στον εμπλουτισμό των κινήτρων για επενδυτές και φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, ενισχύοντας έτσι την τάση επιστροφής στην πατρίδα. Το σχέδιο νόμου, προβλέπει φορολογικά κίνητρα σε άτομα και οικογένειες που επέλεξαν την Ελλάδα ως τόπο επένδυσης με απαλλαγές από φόρους δωρεάς και κληρονομιάς ακόμη και για περιουσία στο εξωτερικό. Τέλος, μια άλλη πρόβλεψη που αφορά πολλούς Έλληνες που επιστρέφουν στην Ελλάδα είναι ότι η κινητή περιουσία που απέκτησαν στο εξωτερικό πριν από τη μόνιμη επιστροφή τους στην Ελλάδα απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς στην Ελλάδα, εφόσον έχουν διαμείνει στο εξωτερικό για πέντε συνεχόμενα χρόνια, αντί για δέκα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με τη μείωση αυτής της χρονικής προϋπόθεσης σε συνδυασμό με τα λοιπά ισχύοντα φορολογικά κίνητρα για επαναπατρισμό διευκολύνεται η ταχύτερη επιστροφή Ελλήνων στην πατρίδα.

«Έτσι κατακτούμε το μέλλον»

Εν κατακλείδι, με το νομοσχέδιο αυτό, όπως τόνισε ο υπουργός, οι υπερβάλλουσες χρεώσεις τραπεζών παίρνουν τέλος, παραθυράκια κλείνουν και η καθήλωση στην αναλογική εποχή και στο "περίμενε" για πάρα πολλά κομμάτια της οικονομικής δραστηριότητας, με πυρηνική έμφαση στο ζήτημα των τελωνείων, λαμβάνει και αυτή τέλος.

«Έχουμε πει στο παρελθόν ότι η Ελλάδα πολύ απλά δεν μπορεί να περιμένει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα έρθει το μέλλον, γιατί τότε δεν θα έρθει ποτέ. Το μέλλον πρέπει εμείς να το κατακτήσουμε, εμείς να το χτίσουμε - και να το χτίσουμε τώρα και όχι αύριο. Μόνο που το μέλλον δεν χτίζεται με ένα νόμο και ένα άρθρο. Το μέλλον χτίζεται με πολλούς νόμους και πολλά άρθρα. Χρειάζεται μελέτη, σχεδιασμό, παρακολούθηση της εφαρμογής πολλών αλλαγών, που όλες μαζί συνθέτουν την πρόοδο που θέλουμε να πετύχουμε. Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της προσπάθειας για μια Ελλάδα που κατακτά το μέλλον, με περισσότερη σιγουριά και το αποκτά σε όλες τις πτυχές της με ευρωπαϊκό πρόσημο. Σε αυτήν την πορεία συνεχίζουμε αταλάντευτα και χωρίς συμβιβασμούς. Αν η κρατική λειτουργία είναι ένα μεγάλο λογισμικό, τότε το μυαλό μας πρέπει να βρίσκεται διαρκώς στην επόμενη ανανέωση, στην επόμενη απλοποίηση, στην επόμενη βελτίωσή του. Έτσι όχι σιγά-σιγά, αλλά γρήγορα και αποτελεσματικά, θα κατακτήσουμε αλλαγές, θα καλύψουμε υστερήσεις και θα κάνουμε πολλά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας του κράτους», κατέληξε στην ομιλία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

