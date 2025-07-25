Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 697 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 356 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,1% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5,099 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2025, έναντι αύξησης κατά 1, 222 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,3% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά 4,4 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 867 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 12,0% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (MXE) αυξήθηκαν κατά 4,363 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 666 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 40 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 200 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις του Δημοσίου (Γενικής Κυβέρνησης) αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 302 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 34,4% από 15,2% τον προηγούμενο μήνα.

Στοιχεία για τα δάνεια

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2025, ήταν θετική κατά 2,356 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 471 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 15,8% από 17,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 15,9% από 17,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.021 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 204 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 15,2% από 18,2% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 335 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 267 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, αρνητική κατά 46 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούνιο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 53 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,5% από -0,1% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 10,2% από 11,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 2,340 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 518 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 2, 247 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 298 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

