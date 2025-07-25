ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε κλάδους αιχμής

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των παρόχων κατάρτισης και παρόχων πιστοποίησης για το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους αιχμής, όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Eπιταγών Kατάρτισης (Τraining vouchers) και θα αφορούν θεωρητική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 200-450 ωρών. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω Eπιταγών Πιστοποίησης (Certification Vouchers).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

