ΔΥΠΑ: Βγαίνουν τα αποτελέσματα για Δωρεάν διακοπές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εντός των επόμενων 24ωρων και οπωσδήποτε πριν από την ερχόμενη Παρασκευή θα αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μοριοδότησης, η οποία αναμένεται να «κλείσει» άμεσα, ώστε αμέσως μετά να αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων. Θα δοθεί το περιθώριο για τυχόν ενστάσεις και θα καταρτιστεί η οριστική λίστα δικαιούχων, καθώς από 1ης Ιουνίου «ενεργοποιείται» η εξαργύρωση επιταγών.



Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελούμενων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ποια στοιχεία αναφέρει το Προσωρινό Μητρώο

Στο προσωρινό μητρώο αναγράφονται:

Οι Κωδικοί Αριθμοί Αίτησης όλων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,

τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο,

η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι των Μητρώων που δεν φέρουν ένδειξη έκδοσης Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση της διαμονής και της ακτοπλοϊκής μετακίνησής τους.

Σε περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση από αμφότερους τους γονείς, μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης, το παιδί θα καταχωρείται ως ωφελούμενο στον γονέα με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Η διαδικασία των ενστάσεων

Εκείνοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή και θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.



Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:

να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και

να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά του εισοδήματος.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου της ΔΥΠΑ δεν εξετάζονται.



Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της ΔΥΠΑ καταρτίζεται από τον Διοικητή ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο Προσωρινό Πίνακα και το Προσωρινό Μητρώο.



Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης



Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.



Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της ΔΥΠΑ.

Πηγή: skai.gr

