ΔΥΠΑ: Στους 812.958 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο του 2024

Σε 812.958 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούνιο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά -53.491 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο του 2023 και αύξηση κατά 18.206 άτομα (2,3%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 812.958 ατόμων, 451.016 άτομα (ποσοστό 55,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 361.942 (ποσοστό 44,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 262.114 άτομα (ποσοστό 32,2%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 550.844 άτομα (ποσοστό 67,8%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 261.693 άτομα (ποσοστό 32,2%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 371.039 άτομα (ποσοστό 45,6%).Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 286.276 άτομα (ποσοστό 35,2%) και 163.095 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιούνιο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 105.374 άτομα, από τα οποία οι 96.709 (ποσοστό 91,8%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 8.665 (ποσοστό 8,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιούνιο του 2024, ανήλθε σε 105.374 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά -2.924 άτομα (-2,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο του 2023 και αύξηση κατά 23.919 άτομα (29,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο του 2024.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 44.190 (ποσοστό 41,9%) και οι γυναίκες σε 61.184 (ποσοστό 58,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 92.216 (ποσοστό 87,5%) είναι κοινοί, 2.269 (ποσοστό 2,2%) είναι οικοδόμοι, 8.665 (ποσοστό 8,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.042 (ποσοστό 1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.071 (ποσοστό 1%) είναι εκπαιδευτικοί και 111 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Πηγή: skai.gr

