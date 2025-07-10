Νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις φέρνει ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στα κτίρια, τις οδικές μεταφορές και μικρές βιομηχανίες που τίθεται σε ισχύ από 1/1/2027 με την κωδική ονομασία ΣΕΔΕ 2 (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών). Ορυκτά καύσιμα, δηλαδή βενζίνες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κάθε άλλο καύσιμο που εκπέμπει ρύπους και χρησιμοποιείται σε κτίρια για θέρμανση, στις οδικές μεταφορές ή σε μικρές βιομηχανίες, θα επιβαρύνονται με φόρο ρύπων, ώστε οι εκπομπές να μειωθούν κατά 42% έως το 2030 σε σχέση με το 2005.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η συνολική επιβάρυνση των καταναλωτών με βάση τις σημερινές τιμές CO2 (45 ευρώ ο τόνος) και με την υπόθεση ότι η κατανάλωση το 2027 στα καύσιμα θα είναι ίδια σήμερα, υπολογίζεται από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών στα 800 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μόνο τα ευάλωτα ενεργειακά νοικοκυριά της χώρας, 1,15 - 1,17 εκατ. (26,5%) και ένας αριθμός 448.000 - 475.000 μεταφορικά ευάλωτων νοικοκυριών (13,9%), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Green Tank θα επιβαρυνθούν με κόστος που θα κυμανθεί από 833 εκατ. έως 1,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2027-2032 για μέσες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 45 ευρώ/τόνος και 84 ευρώ/τόνος αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ευάλωτων νοικοκυριών θα διευρυνθεί κατά περίπου 0,9%-1,5% και των μεταφορικά ευάλωτων κατά 1,1% έως 2,1%.

