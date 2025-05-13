Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η έλευση του Ιουνίου φέρνει τα πάνω κάτω στην ασφαλιστική αγορά καθώς γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση των οχημάτων και για φυσικές καταστροφές, δηλαδή πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας και για την ενημέρωση των ιδιοκτητών:

Η ασφάλιση θα γίνεται με βάσει τη τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος

Η υποχρέωση ασφάλισης για φυσικές καταστροφές ισχύει και για τα οχήματα που έχουν καταθέσει πινακίδες και έχουν τεθεί σε διοικητική ακινησία καθώς και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα σε φυσικά φαινόμενα.

Η «υποχρεωτικότητα» έχει να κάνει με το γεγονός ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο οι υπόχρεοι σε ασφάλιση θα εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για τα οχήματα που δεν έχουν ασφαλιστεί έναντι φυσικών καταστροφών.

Όλα τα νέα συμβόλαια από την 1η Ιουνίου θα έχουν τις τρεις αυτές επιπλέον καλύψεις. Κάποιος που έχει συμβόλαιο που τρέχει μπορεί από την 1η Ιουνίου να επικοινωνήσει με τον ασφαλιστή του και να τροποποιήσει το συμβόλαιο του. Ειδάλλως μπορεί να περιμένει μέχρι τη λήξη του οπότε και στην ανανέωση του ή στο καινούριο συμβόλαιο αν αλλάξει ασφαλιστή, θα προβλεφθούν οι νέες καλύψεις.

Για ένα κεφάλαιο κάλυψης 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ότι το επιπλέον κόστος θα είναι στην περιοχή των 8 ευρώ με 10 ευρώ.



Από το νέο πλαίσιο εξαιρούνται μόνο τα οχήματα που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε φορείς του δημόσιου τομέα. Εξαίρεση στην εξαίρεση για τα οχήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Από την 1η Ιουνίου 2025 αλλάζει και το πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών και για τις επιχειρήσεις. Την υποχρέωση αυτή έχουν αυτήν την στιγμή οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ, σε περίπου 2 εβδομάδες το όριο αυτό υποχωρεί στις 500.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει ζημιές από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων. Η υποχρέωση κάλυψης αφορά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, οχήματα επαγγελματικής χρήσης και αποθηκευμένα προϊόντα.Εδώ η «υποχρέωση» είναι πραγματική υποχρέωση καθώς οι ανασφάλιστες επιχειρήσεις εκτός του ότι θα αποκλειστούν από την κρατική αρωγή κινδυνεύουν με 10.000€ πρόστιμο το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση που βρεθούν ανασφάλιστες και σε επόμενο έλεγχο.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας συστήνει στις επιχειρήσεις:

♦ Να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική τους εταιρία ή τον διαμεσολαβητή τους για να επιλέξουν κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης.

♦ Αν έχουν ήδη συμβόλαιο, να επιβεβαιώσουν ότι οι καλύψεις πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

♦ Να εξετάσουν αν η κάλυψη του 70% ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπασφάλισης.

