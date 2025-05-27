Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Αναρτήθηκαν σήμερα οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα, που αφορά σε 25.000 επιταγές, με συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, ξεκινάει την 1η/06/2025 και ολοκληρώνεται την 31η/05/2026.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο.

Κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν τις επιταγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) της ΔΥΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα, που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. 'Αννας της Β. Εύβοιας και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2025 έως 14/01/2026) και του Πάσχα (από 03/04/2026 έως 19/04/2026).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

