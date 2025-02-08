Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: Στις 21 Φεβρουαρίου ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το βελτιωμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - οι 4 ουσιαστικές αλλαγές

Στις 21 Φεβρουαρίου ανοίγει, ξανά, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων που αφορούν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη στη Φαίη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ενώ για το «Σπίτι μου ΙΙ» οι αιτήσεις επιλεξιμότητας, από χθες, εκδίδονται άμεσα πλέον.

«Θα είμαστε έτοιμοι και η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά στις 21 Φεβρουαρίου. Βελτιώσαμε ουσιαστικά το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» καθώς αυξήσαμε την επιδότηση στο 60%, καλύπτουμε δηλαδή το 60% σε δαπάνες οι οποίες θα κινηθούν μέχρι 13.500 ευρώ» επεσήμανε η Υπουργός, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «Μιλάμε για λειτουργική αναβάθμιση και παρεμβάσεις που διευκολύνουν την μακροχρόνια μίσθωση του διαμερίσματος. Η μακροχρόνια μίσθωση είναι προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της επιχορήγησης».

Ερωτηθείσα η Σοφία Ζαχαράκη για την πορεία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», δήλωσε «Πλέον από χθες όποιος υποβάλλει αίτηση μέσα από την εφαρμογή του Gov.gr μαθαίνει άμεσα αν είναι επιλέξιμος ή επιλέξιμη. Μέχρι στιγμής ο μέσος όρος επιλεξιμότητας κινείται περίπου στο 72%. Το 72% λοιπόν αυτών που μπαίνουν μέσα να κάνουν την αίτησή τους παίρνουν βεβαίωση επιλεξιμότητας».

Αναφορικά με τον αριθμό των δικαιούχων η Υπουργός, διευκρίνισε ότι «περίπου 50% είναι έγγαμοι και 50% άγαμοι ενώ αρχίζει να αυξάνεται αρκετά ο αριθμός και των μονογονεϊκών οικογενειών που κάνουν αίτηση γιατί έχουν αρκετά υψηλότερο εισόδημα. Βέβαια θα δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται με τις εγκρίσεις γιατί το πολύ σημαντικό είναι τι γίνεται στην τράπεζα» επεσήμανε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Για τη διαδικασία εξεύρεσης σπιτιού μίλησε η Υπουργός, τονίζοντας ότι «με τις βελτιώσεις που έγιναν στο πρόγραμμα, υπενθυμίζω ότι η αξία του συμβολαίου ανέρχεται στις 250.000 ευρώ, προσφέρεις, μεγαλύτερες και περισσότερες επιλογές. Έχουμε δει ότι κινούνται περίπου στην περίμετρο των επιλέξιμων διαμερισμάτων περισσότερα από 55.000 διαμερίσματα. Βλέπουμε όμως ότι πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι κινούνται σε περιοχές που έχουν υψηλή ζήτηση όπως π.χ. το κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν λίγα διαθέσιμα διαμερίσματα. Επίσης και τα βόρεια προάστια επίσης έχουν δυσκολίες εξεύρεσης διαμερίσματος. Αυτό το οποίο βλέπω διαχρονικά είναι ότι και στο πρώτο πρόγραμμα κάποιοι «φούσκωσαν» περίπου στο 5 με 10% και παραπάνω τις τιμές των διαμερισμάτων, όμως επήλθε μια εξομάλυνση μετά και πλέον παρατηρούμε ότι δεν διαπιστώσαμε αξιοσημείωτες, μέχρι αυτή τη στιγμή αυξήσεις».

Για τις εκταμιεύσεις του προγράμματος «Σπίτι μου Ι» η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι «οι εκταμιεύσεις κινούνται στις 7.700. Έχουμε ακόμα περιθώριο γιατί έχουν συμβασιοποιηθεί οι υπόλοιπες 9.000. Στο «Σπίτι μου ΙΙ» πέτυχε ο Πρωθυπουργός, το διπλάσιο ποσό και κινούμαστε πλέον στα 2 δις ευρώ. Δίνει περιθώριο αναμονής και βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Καλό είναι να πούμε ότι κινείται καλά το πρόγραμμα και στην περιφέρεια. Στο τέλος του «Σπίτι μου Ι» και του «Σπίτι μου ΙΙ» πάνω από 30.000 συμπολίτες μας, ζευγάρια θα έχουν βρει και θα έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι και είναι η πρώτη σημαντική παρέμβαση που γίνεται στην στεγαστική πολιτική νομίζω μετά από χρόνια».

Απαντώντας για την πιθανότητα να υπάρξει «Σπίτι μου ΙΙΙ» η Υπουργός διευκρίνισε ότι «αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο για ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Μακάρι να βρεθεί το περιθώριο, γιατί και ο Πρωθυπουργός, θα ήταν θετικά διακείμενος».

Οι 4 αλλαγές στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω»

Για να γίνει πιο ελκυστικό το πρόγραμμα το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχώρησε σε τέσσερις ουσιαστικές αλλαγές:

• Αυξήθηκε το ύψος του ποσού της δαπάνης και το ποσοστό επιδότησης για όλους τους ιδιοκτήτες (ήδη ενταχθέντες και εντασσόμενους) με το ύψος των δαπανών να ανέρχεται πλέον έως το ποσό των 13.500 ευρώ και το ποσοστό αυξάνεται από 40% στο 60% επί των πραγματοποιηθεισών δαπανών, δηλαδή φτάνει στα 8.100 ευρώ.

• Στις δαπάνες προστέθηκαν νέες κατηγορίες υλικών και εργασιών.

• Καταργήθηκε η αρχική πρόβλεψη για αποκλεισμό των ιδιοκτητών που είχαν λάβει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης την τελευταία πενταετία

• Θεσπίστηκε αναδρομική εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους ήδη υπαχθέντες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις:

- Να έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,

- το ακίνητο να έχει έκταση έως 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

- να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και να διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ,

- το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

Σημειώνεται ότι με την αρχική ρύθμιση, οι εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα επιδοτούνταν για πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης ύψους μέχρι 10.000 ευρώ για υλικά και εργασίες επί κλειστών κατά τα τελευταία τρία χρόνια ιδιωτικών ακινήτων.

Η δε επιδότηση ανερχόταν έως το 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, υπό τους πρόσθετους όρους της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εξόφλησης, καθώς και της εκμίσθωσης του ακινήτου για τα τουλάχιστον επόμενα 3 έτη. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη εκταμιευθεί 2,3 εκατ. ευρώ σε 1.210 εγκεκριμένες αιτήσεις.

Οι νέες κατηγορίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

- Εργολάβοι Ειδικού Εμπορίου (που δεν έχουν ταξινομηθεί σε προγενέστερες κατηγορίες εργολάβων που είναι ήδη ενταγμένες στο Πρόγραμμα)

- Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού

- Εμπορικός εξοπλισμός (μη ταξινομημένος σε άλλες κατηγορίες)

- Βιομηχανικές προμήθειες

- Διαρκή αγαθά

- Χημικά και συναφή προϊόντα

- Μεσίτες και διαχειριστές ακινήτων

- Πλυντήρια, Καθαριστήρια και Υπηρεσίες Ενδυμάτων

- Υπηρεσίες Διαχείρισης, Παροχής Συμβουλών και Δημοσίων Σχέσεων

- Ενοικίαση Εξοπλισμού

- Επιχειρηματικές Υπηρεσίες - Μη Ταξινομημένες Αλλού

- Διάφορα Καταστήματα / Συνεργεία Επισκευής

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω πλατφόρμας, η οποία θα επαναλειτουργήσει στις 21 Φεβρουαρίου 2025 και φορέας υλοποίησης είναι η ΔΥΠΑ.

Τι ισχύει για τους ήδη ενταχθέντες δικαιούχους

Δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση ως επιλέξιμων νέων ή ήδη πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν ήδη περιληφθεί στην αρχική αίτησή τους, εφόσον το συνολικό ύψος των δαπανών ανακαίνισης δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου καθώς και ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα που ήδη έχει εκδοθεί.

Η αίτηση δεν ελέγχεται εκ νέου ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του ενδιαφερομένου. Υπόκειται μόνον σε έλεγχο μη υπέρβασης του συνολικού ύψους δαπανών ανακαίνισης και με την επιφύλαξη της αναγνώρισης δαπανών.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης αναγνώρισης δαπανών εκδίδεται απόφαση πληρωμής. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης έχει ήδη εκδοθεί απόφαση πληρωμής, εκδίδεται νέα επικαιροποιημένη απόφαση πληρωμής, στην οποία αναγράφεται νέο ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον εκάστοτε δικαιούχο, αφαιρουμένου του ήδη καταβληθέντος ποσού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.