Πάουελ: Θα παραμείνω στο ΔΣ της Fed μετά τη λήξη της θητείας μου - Σκοπεύω να διατηρήσω χαμηλό προφίλ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fef), Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα παραμείνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας όταν λήξει η θητεία του ως προέδρου τον επόμενο μήνα.

«Μετά τη λήξη της θητείας μου ως προέδρου στις 15 Μαΐου, θα συνεχίσω να υπηρετώ ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου για ένα χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί. Σκοπεύω να διατηρήσω χαμηλό προφίλ ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου», δήλωσε ο Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της Fed ότι διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ο Πάουελ δήλωσε επίσης ότι αρκετοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων, εν μέσω μιας ασυνήθιστα διχασμένης ψηφοφορίας στην τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.

Με αρκετούς αξιωματούχους της Fed να ψηφίζουν κατά της στάσης της Fed, την οποία θεωρούσαν ότι διατηρούσε μια τάση προς τη μείωση των επιτοκίων, ο Πάουελ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς ότι ήταν «εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί», δεδομένων των στοιχείων για τον πληθωρισμό, ορισμένοι ανησυχούν για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων αυτή τη στιγμή.

Ακόμη, σημείωσε ότι, παρά τις αρνητικές ψήφους κατά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής σχετικά με τη διατήρηση της τάσης χαλάρωσης των επιτοκίων, δεν πιστεύει ότι οι αξιωματούχοι τείνουν προς την αύξηση των επιτοκίων.

Όσον αφορά τις διαφωνίες, «δεν λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση τώρα, αλλά είναι περισσότερο θέμα του αν η Fed θα πρέπει να έχει ουδέτερη στάση όσον αφορά τις προοπτικές της πολιτικής», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

