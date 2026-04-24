Και οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή - Κοινωνικός τουρισμός και για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Και οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή…



Έχουμε συνδέσει το ζωτικής σημασίας πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους ανέργους και τις οικογένειες τους, όμως υπάρχει κοινωνικός τουρισμός και για τους συνταξιούχους.



Με ΚΥΑ που υπέγραψαν η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς εγκρίθηκε το φετινό πρόγραμμα και καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του. Με προϋπολογισμό έως 3 εκατ. ευρώ γίνεται σαφές ότι δεν είναι τόσο εκτεταμένο όσο ο… μεγάλος αδελφός του που απευθύνεται σε 300.000 οικογένειες, έστω κι έτσι όμως , εφόσον εξαντληθούν οι πόροι του, 25.000 οικογένειες συνταξιούχων θα μπορέσουν να κάνουν φέτος τις διακοπές τους πολύ οικονομικά. Περιλαμβάνονται μάλιστα και οι τυχόν συνοδοί των συνταξιούχων ή των μελών της οικογένειας με αναπηρία άνω του 67%. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες μέρες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες).

Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες. Οι ημερομηνίες υλοποίησής του ορίζονται με απόφαση της Διοικήτριας της ΔΥΠA.

Η διάρκεια διαμονής είναι 1-6 διανυκτερεύσεις σε όλη την επικράτεια πλην:

Των νησιών Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου – έως 1- διανυκτερεύσεις

Των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου – έως 12 διανυκτερεύσεις.

Η Επιταγή κοινωνικού τουρισμού (που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ) ενσωματώνει επιδότηση τόσο για την διαμονή σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο όσο και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της μετάβασης στον τόπο διακοπών.

Το ύψος της επιδότησης για τη διαμονή στα καταλύματα ορίζεται στα 22 ευρώ -3 5 ευρώ/διανυκτέρευση με πρωινό και ανάλογα με τα αστέρια του ξενοδοχείου (21 ευρώ- 28 ευρώ χωρίς πρωινό).

Για ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα κι ανάλογα με τα κλειδιά του καταλύματος η επιδότηση είναι 16 ευρώ - 27 ευρώ/διανυκτέρευση με πρωινό και 15 ευρώ - 25 ευρώ χωρίς.

Για τα νησιά Λέσβο, Λέρο, Χίο , Κω, Σάμο και Ρόδο η ανώτατη επιδότηση φτάνει τα 47 ευρώ/διανυκτέρευση.

Σε Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Έβρο η ανώτατη επιδότηση ανέρχεται σε 56 ευρώ/διανυκτέρευση



Για διακοπές τον Αύγουστο και τις περιόδους από 15/12/2026 έως 14/1/2027 και 23/4/2027 έως 9/5/2027 οι επιδοτήσεις προσαυξάνονται κατά 20% (εξαιρούνται Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Έβρος).



Η αποπληρωμή των καταλυμάτων ολοκληρώνεται εντός 30 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως με πλήρη δικαιολογητικά.



Η ιδιωτική συμμετοχή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12 ευρώ/διανυκτέρευση για 5αστερο ξενοδοχείο με πρωινό.

Στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή.



Ως προς την αξία της επιταγής για τα ακτοπλοικά εισιτήρια η επιδότηση ορίζεται:

Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό για την οικονομική θέση

Στο 100% για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50%



Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τη ΔΥΠΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η ΔΥΠΑ θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις και θα τις μοριοδοτήσει ως εξής:

Άτομα με αναπηρία άνω του 50%: 50 μόρια

Μονογονέας: 10 μόρια

Ανήλικα τέκνα: 15 μόρια/τέκνο

Εισόδημα: έως 10.000 ευρώ, 30 μόρια --- 10,001 ευρώ-20.000 ευρώ, 20 μόρια --- 20,001 ευρώ έως 30.000 ευρώ, 10 μόρια

Νέος δικαιούχος ή δικαιούχος που δεν επιλέχθηκε λόγο μοριοδότησης στα προγράμματα των 2 προηγούμενων σεζόν, 2024-2025 και 2025-2026, 20 μόρια

Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι πολύτεκνοι οι οποίοι και επιλέγονται αυτόματα.

