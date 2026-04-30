Η κυβέρνηση πετυχαίνει υπερπλεονάσματα παρότι εμπρόθεσμα πληρώνεται μόνο το 80% των φόρων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

5 διαδοχικές χρονιές – από το 2021 έως το 2025 – η κυβέρνηση καταφέρνει να πετυχαίνει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους υπερπλεονάσματα, ενίοτε και θηριώδη, παρά το γεγονός ότι και δεν αυξάνει τους φόρους και από τους μειωμένους φόρους, στα δημόσια ταμεία καταλήγει μόνο το 80%. Μάλιστα η εισπραξιμότητα τους από το 2023 κι έπειτα βαίνει μειούμενη:

2023 : 84,5%

2024 : 82,45%

2025 : 81,9%

Αυτό δείχνει η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την εφορία. Και τα στοιχεία για το πρώτο δίμηνο όπως τα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι η πτώση στην εισπραξιμότητα συνεχίζεται και φέτος. Προς το παρόν είμαστε στο 80,7%. Τα υπόλοιπα είτε ρυθμίζονται - με πολύ μεγάλο όμως αριθμό φορολογουμένων να χάνει τη ρύθμιση του - είτε γράφονται στο ...χιόνι!



Η εικόνα θα ήταν αρκετά χειρότερη αν δεν …έβγαζαν το φίδι από την τρύπα οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδεικνύονται οι πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.



Το ποσοστό λοιπόν των εμπρόθεσμων πληρωμών του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αγγίζει το 90% (87,6%). Από τα 1,9 δισ. ευρώ πληρώθηκαν στην ώρα τους τα 1,67 δισ. ευρώ. Και μάλιστα η εικόνα παραμένει σταθερή όχι μόνο κατά τη διάρκεια της χρονιάς (τον περσινό Μάρτιο μάλιστα οι εμπρόθεσμες πληρωμές έφτασαν το 97%) αλλά και τις προηγούμενες χρονιές καθώς το 2023 έκλεισε με βαθμό συμμόρφωσης 90%, το 2024 με 89,4% και πέρυσι στο 88,5%. Και εδώ όμως τα νούμερα επιβεβαιώνουν την πτώση του ποσοστού των εισπράξεων.



Στα έσοδα όμως από ΦΠΑ και παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί (ηλεκτρονικές συναλλαγές, διασύνδεση ταμειακών – pos ) και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί το ποσοστό εισπραξιμότητας έχει περιοριστεί κατά 5 μονάδες σε σχέση με το υψηλό 5ετίας του 2022 που ήταν 85,36. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε πέσει προς ώρας και κάτω του 80%, στο 79,8% με εκτός προθεσμίας να βρίσκονται ήδη πληρωμές 1 δισ. ευρώ ΦΠΑ.



Το πόσο πιέζονται τα νοικοκυριά σε ένα περιβάλλον συσσωρευμένης ακρίβειας – εκτός από πλείστους άλλους δείκτες – φαίνεται κι από την πορεία είσπραξης των φορολογικών οφειλών.



Ο φόρος εισοδήματος βρίσκεται μόλις στο 73,4% καθώς στα δημόσια ταμεία έχουν μπει 989 εκατ. ευρώ από τα βεβαιωμένα 1,3 δισ. ευρώ. Αυτό το 73,4% είναι ήδη χαμηλότερο κι από το 2024 κι από το 2025 και είναι πολύ πιθανό να υποχωρήσει αρκετά περισσότερο. Για παράδειγμα πέρυσι το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος οι εμπρόθεσμες εισπράξεις έπεσαν κάτω από 70%, με τον Ιούνιο να καταγράφει χαμηλό έτους με 65,6%.

Δεν αποτελούν όλα αυτά πάντως μια εξέλιξη που αιφνιδιάζει ΑΑΔΕ και Υπουργείο Οικονομικών καθώς η εισπραξιμότητα του συγκεκριμένου φόρου κυμαίνεται την τελευταία 4ετία μεταξύ 73-75%.



Μένει να δούμε αν οι δείκτες, τουλάχιστον ως προς το φόρο εισοδήματος, θα βελτιωθούν δεδομένου ότι στα εκκαθαριστικά της εφορίας φαίνονται τα αποτελέσματα της αναμόρφωσης που έγινε στη φορολογική κλίμακα με τη σημαντική μείωση στους φορολογικούς συντελεστές.



Λίγο καλύτερα από το μέσο όρο η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ με 82,9%. Σχεδόν 300 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις από τις βεβαιωμένες οφειλές των 360 εκατ. ευρώ.



Εύλογο μετά από όλα αυτά θα ήταν να διερωτηθεί κάποιος, πόσο καλύτερα θα πήγαινε η εκτέλεση του προϋπολογισμού και πόσο υψηλότερα ακόμη θα ήταν τα πλεονάσματα αν το κράτος εισέπραττε μεγαλύτερο ποσοστό φόρων.

Πηγή: skai.gr

