Το ΔΝΤ και οι αρχές της Ουκρανίας κατέληξαν σε συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού, για μια νέα διευκόλυνση εκτεταμένης χρηματοδότησης (EFF) ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με διάρκεια 48 μηνών, σημειώνει το Reuters.

Στις 17 Οκτωβρίου, ο διευθυντής του ΔΝΤ για την Ευρώπη, Alfred Kammer, είχε δηλώσει ότι οι συζητήσεις της Ουκρανίας σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Εν τω μεταξύ, στις 13 Νοεμβρίου, η εκπρόσωπός του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, ανέφερε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα στείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για να συζητήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και ένα δυνητικά νέο πρόγραμμα δανεισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες κατά της διαφθοράς στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.



