Ως «περιζήτητο σύμβουλο για μεταρρυθμίσεις» περιγράφει τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, η εφημερίδα Handelsblatt, σε δημοσίευμά της σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στο Βερολίνο, ενώ αναφέρεται σε «μαθήματα που μπορεί να πάρει η Γερμανία από την Ελλάδα».

«Κανένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεν έχει γίνει πιθανότατα ποτέ δεκτός στο Βερολίνο όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Το βράδυ της Δευτέρας (…), μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου Hertie, μίλησε για τις μεταρρυθμιστικές επιτυχίες της χώρας του. Tον υποδέχτηκαν λέγοντας, "Η Γερμανία μπορεί να μάθει πολλά από την Ελλάδα''.

Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί», γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα και υπενθυμίζει ότι πριν από δέκα χρόνια οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούσαν σχετικά με μια πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, καθώς η χώρα χρειαζόταν ένα τρίτο πακέτο διάσωσης.

Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25% κατά τη διάρκεια της κρίσης, το χρέος σκαρφάλωσε σε ύψος άνω του 200% και η ανεργία διαμορφώθηκε στο 28%, ενώ η γερμανική κυβέρνηση υπό την καγκελάριο 'Αγγελα Μέρκελ και τον υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «επέμενε σε αυστηρούς όρους μεταρρυθμίσεων και, όταν ένας Έλληνας πολιτικός ταξίδευε στο Βερολίνο, έπρεπε συνήθως να ακούει διαλέξεις», επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης «ήταν πολύ μακριά από αυτό αυτή τη φορά», συνεχίζει η Handelsblatt: «Συνομίλησε με τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) σχετικά με τα περαιτέρω βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών και με τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κάρστεν Βίλντμπεργκερ (CDU) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τον οποίο ο κ. Πιερρακάκης είχε προωθήσει με επιτυχία στην Ελλάδα στον προηγούμενο ρόλο του». Στο Βερολίνο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο συντάκτης, ο Έλληνας πολιτικός «δεν είναι ικέτης, αλλά περιζήτητος σύμβουλος».

«Η Ελλάδα ως πρότυπο μεταρρύθμισης για την Γερμανία; Στη συνέντευξή του στην Handelsblatt, ο κ. Πιερρακάκης παραμένει διπλωματικά επιφυλακτικός: "Δεν θα μιλούσα για πρότυπο, αλλά μάλλον για έμπνευση. Αυτό που χρειάζεται η Βάδη-Βυρτεμβέργη δεν λειτουργεί απαραιτήτως στην Πελοπόννησο". Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθούν οι στόχοι που όλοι συμμερίζονται: "Πρέπει να τακτοποιήσουμε τα δημοσιονομικά μας, να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης"».

«Η Ελλάδα έχει επί του παρόντος καλύτερες επιδόσεις από την Γερμανία σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναμένει ότι η χώρα του νότου της Ευρώπης θα αναπτυχθεί φέτος και το επόμενο έτος κατά 2%.

Για την Γερμανία, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη μόνο 0,2% και 0,9% αντίστοιχα. Και ενώ ο (υπουργός Οικονομικών) Λαρς Κλίνγκμπαϊλ συσσωρεύει χρέος-ρεκόρ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα πετύχει φέτος πιθανότατα πλεόνασμα προϋπολογισμού», εξηγεί ο συντάκτης και παραπέμπει στην πρόσφατη εμφάνιση του επικεφαλής της Bundesbank Γιοάχιμ Νάγκελ στην Αθήνα, όπου ήταν «όλο επαίνους».

«Αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια δεν είναι μόνο μια ιστορία επιτυχίας για αυτή τη χώρα, αλλά και μια έμπνευση για όλη την Ευρώπη», είπε. «Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε πολλούς δείκτες.

Η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, ο κρατικός προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και η χώρα επιτυγχάνει πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών», δήλωσε στην Handelsblatt και ο Κλάους Ρέγκλινγκ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, σημειώνει η εφημερίδα και κάνει λόγο για «χώρα - πρότυπο στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, τουλάχιστον σε σύγκριση με την καθυστερημένη Γερμανία». Όπως αναφέρεται, ο Γερμανός υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κάρστεν Βίλντμπεργκερ ενδιαφέρεται επίσης για το έργο του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Σήμερα έχουμε μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει 2.200 ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, δηλώνει ο Έλληνας υπουργός και δείχνει την εφαρμογή Gov.gr στο κινητό του τηλέφωνο. «Είναι βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη», εξηγεί. Σύμφωνα με μια έρευνα, η εισαγωγή της πλατφόρμας ψηφιακής διακυβέρνησης είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής μεταρρύθμιση στην ελληνική ιστορία, μετά την ίδρυση του δημόσιου συστήματος υγείας, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ πάντως ήταν πιο αισιόδοξος από πολλούς, γράφει η γερμανική εφημερίδα: «Είχα ήδη υποστηρίξει πριν από δέκα χρόνια ότι η Ελλάδα είχε καλές πιθανότητες να τα καταφέρει», δηλώνει, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι στην αρχή ήταν επώδυνο. «Όταν εξαλείφεις τα προβλήματα, η πλειοψηφία του πληθυσμού αρχικά υποφέρει.

Αλλά μετά, η οικονομική κατάσταση βελτιώνεται και όλοι ωφελούνται», αναφέρει. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, υπογραμμίζει ο συντάκτης. «Η χώρα δεν χρειαζόταν μόνο ένα πακέτο διάσωσης, αλλά τρία.

"Αυτό ήταν συνέπεια της δυσλειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος, το οποίο δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα και τις πολιτικές αλλαγές με την απαιτούμενη ταχύτητα και κλίμακα", δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών», εξηγώντας ότι οι κυβερνήσεις της εποχής προσπάθησαν επανειλημμένα να αποδυναμώσουν και να καθυστερήσουν τις μεταρρυθμίσεις.

«Για να παραφράσω τον Τσώρτσιλ: Κάναμε το σωστό, αφού είχαμε εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης και κάνει λόγο για μια θεμελιώδη πλέον αλλαγή νοοτροπίας στην Ελλάδα: «Δεν μετακυλίουμε πλέον τα βάρη και τα χρέη στην επόμενη γενιά», τονίζει.

Ερωτώμενος σχετικά, ο κ. Πιερρακάκης πάντως αποφεύγει να τοποθετηθεί σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Γερμανία. «Γνωρίζω ότι η λέξη "ύβρις" είναι ελληνική. Δεν θέλουμε να δίνουμε συμβουλές με υψωμένο το δάχτυλο», λέει χαρακτηριστικά. Ο κ. Νάγκελ πάντως είχε επισημάνει στην Αθήνα ότι η συνειδητοποίηση ότι οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, είναι σημαντική και για την πατρίδα του, όπου οι διαρθρωτικές προκλήσεις πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν επειγόντως.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ πάντως υποστηρίζει στην Handelsblatt ότι η κατάσταση στην Γερμανία και στην Ελλάδα δεν είναι συγκρίσιμες, σημειώνοντας ωστόσο ότι μπορεί να εξαχθεί σίγουρα ένα δίδαγμα, ότι «οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τόσο λιγότερο επώδυνο θα είναι».

«Για τον κ. Πιερρακάκη, το δίδαγμα από την κρίση της Ελλάδας είναι σαφές: "Αν δεν λάβει κανείς τα σωστά πολιτικά μέτρα, δεν θα υπάρξει ποτέ ανάκαμψη". Πριν από λίγους μήνες, η κυβέρνηση ψήφισε "τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στην ιστορία μας".

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του κ. Πιερρακάκη, «η φορολογική μεταρρύθμιση θα συνεισφέρει περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στην οικονομική ανάπτυξη 2,4% που προβλέπεται για το επόμενο έτος», τονίζει η εφημερίδα, με τον συντάκτη της να διαπιστώνει ταυτόχρονα ότι «δεδομένων των εκτεταμένων επαίνων, ο κ. Πιερρακάκης δίνει την εντύπωση ότι θέλει να μετριάσει τη διεθνή ευφορία».

Το 2019, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το επίπεδο εισοδήματος ήταν περίπου στο 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σήμερα βρίσκεται στο 70%. «Πρέπει να προχωρήσουμε με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, να αυξήσουμε τις επενδύσεις και να ενισχύσουμε τις εξαγωγές», δηλώνει ο υπουργός.

Σχετικά με την κατάσταση της Γερμανίας, σπεύδει πάντως να σημειώσει ότι «η γερμανική οικονομία διαθέτει τόση πολλή δύναμη, παράγει τόση καινοτομία και δυναμισμό», αλλά και να εκφράσει την πεποίθηση ότι «η κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς θα καταφέρει να το επιδείξει αυτό και στην πολιτική σκηνή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.