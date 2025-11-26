Η Deutsche Bank αύξησε την πρόβλεψή της για τον χρυσό το 2026 στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη από 4.000 δολάρια προηγουμένως, επικαλούμενη τη σταθεροποίηση των ροών επενδυτών και τη συνεχή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες.

Η τράπεζα αναμένει τώρα ένα εύρος τιμών 3.950-4.950 δολαρίων τον επόμενο χρόνο, με το ανώτατο όριο να είναι περίπου 14% πάνω από την τρέχουσα τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού COMEX του Δεκεμβρίου 2026, σημειώνει το Reuters.

Ο χρυσός φέτος καταγράφει σημαντική άνοδο, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, των δασμών και των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο χρυσός τρέχει ένα ράλι άνω του 55%. Την Τετάρτη διαπραγματεύεται στα 4.165 δολάρια με άνοδο 0,54%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.