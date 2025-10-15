Το δημόσιο χρέος παγκοσμίως προβλέπεται να ξεπεράσει το 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2029, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από το 1948 και συνεχίζοντας να αυξάνεται, ανέφερε το ΔΝΤ την Τετάρτη, προτρέποντας τις χώρες να δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας για την προστασία από οικονομικούς κινδύνους.

Ο Βίτορ Γκασπάρ, επικεφαλής του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ότι τα επίπεδα του παγκόσμιου δημόσιου χρέους θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στο 123% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με ένα «δυσμενές, αλλά πιθανό σενάριο», λίγο κάτω από το ιστορικό υψηλό του 132% που είχε επιτευχθεί αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνει το Reuters.

«Από τη δική μας άποψη, η πιο ανησυχητική κατάσταση θα ήταν αυτή στην οποία θα υπήρχε χρηματοπιστωτική αναταραχή», δήλωσε σε συνέντευξή του, αναφερόμενος σε ξεχωριστή έκθεση του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη και προειδοποιούσε για πιθανή «ατάκτη» διόρθωση της αγοράς.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έναν δημοσιονομικό-χρηματοπιστωτικό «φαύλο κύκλο», όπως αυτός που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου χρέους που ξεκίνησε το 2010, δήλωσε.

Ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ -Κίνας

Το ΔΝΤ δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2025, δεδομένης της πιο ήπιας επίδρασης των δασμών, αν και προειδοποίησε ότι η ανανέωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα μπορούσε να επιβραδύνει σημαντικά την παραγωγή.

Ο Γκασπάρ δήλωσε ότι οι εξαιρετικά αβέβαιες προοπτικές καθιστούν τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις πιο σημαντικές από ποτέ και ότι το ΔΝΤ προτρέπει τόσο τις ανεπτυγμένες οικονομίες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τα επίπεδα χρέους τους, να περιορίσουν τα ελλείμματα και να δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας.

«Με αρκετά σημαντικούς κινδύνους στον ορίζοντα, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι, και η προετοιμασία απαιτεί τη δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας που θα επιτρέπουν στις αρχές να ανταποκριθούν σε σοβαρές αρνητικές διαταραχές σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής κρίσης», σημείωσε.

Προηγούμενη έρευνα του ΔΝΤ έδειξε ότι οι χώρες με μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο ήταν σε καλύτερη θέση να περιορίσουν τις ζημίες στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα σε περίπτωση σοβαρών αρνητικών κλυδωνισμών σε συνδυασμό με χρηματοπιστωτική κρίση, είπε.

Στην τελευταία έκδοση του Fiscal Monitor, το ΔΝΤ σημείωσε ότι οι πλούσιες οικονομίες είχαν ήδη δημόσιο χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ ή προβλέπεται να ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Κίνας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.

Ο κίνδυνος που διατρέχουν θεωρείται χαμηλός έως μέτριος, καθώς αυτές οι χώρες διαθέτουν ανεπτυγμένες αγορές κρατικών ομολόγων και περισσότερες επιλογές πολιτικής, ενώ πολλές αναδυόμενες αγορές και χώρες με χαμηλό εισόδημα έχουν λιγότερους πόρους και αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό χρέους τους.

Ο δανεισμός είναι πολύ πιο ακριβός σήμερα σε σύγκριση με την περίοδο μεταξύ της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009 και της πανδημίας που ξεκίνησε το 2020, ανέφερε ο Γκασπάρ. Η αύξηση των επιτοκίων ασκεί πίεση στους προϋπολογισμούς σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλές λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, αυξανόμενων φυσικών καταστροφών, ανατρεπτικών τεχνολογιών και γήρανσης του πληθυσμού.

«Αν και αναγνωρίζουμε ότι η δημοσιονομική εξίσωση είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πολιτικά, η ώρα για προετοιμασία είναι τώρα», είπε, σημειώνοντας ότι οι στοχευμένες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και τις υποδομές θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ΑΕΠ.

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Η διάθεση ενός πολύ μικρού ποσοστού του ΑΕΠ από τις τρέχουσες δαπάνες στην εκπαίδευση ή σε άλλες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα μπορούσε να ωθήσει το ΑΕΠ κατά περισσότερο από 3% έως το 2050 στις προηγμένες οικονομίες και σχεδόν διπλάσια σε αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, ανέφερε το ΔΝΤ.

Στις ΗΠΑ, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεπέρασε το υψηλότερο επίπεδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID και προβλέπεται να ξεπεράσει το 140% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δήλωσε ο Γκασπάρ.

Είπε ότι οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ θα παροτρύνουν τις αμερικανικές αρχές να σταθεροποιήσουν το χρέος μειώνοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά τη διάρκεια της επικείμενης αναθεώρησης της αμερικανικής οικονομίας που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

Η μείωση του αμερικανικού ελλείμματος θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της αμερικανικής οικονομίας, ενώ θα απελευθερώσει πόρους για τον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στη μείωση των επιτοκίων και καθιστώντας τις συνθήκες χρηματοδότησης πιο ευνοϊκές, επεσήμανε.

Το δημόσιο χρέος της Κίνας αυξάνεται επίσης ραγδαία, από 88,3% του ΑΕΠ σε 113% που αναμένεται να φτάσει έως το 2029, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το οποίο επίσης σχεδιάζει μια τακτική αναθεώρηση της κινεζικής οικονομίας τον επόμενο μήνα.

