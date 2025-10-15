Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, συνεχίζοντας την ιστορική άνοδο, καθώς οι αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και οι γεωπολιτικές αναταραχές οδηγούν τους επενδυτές να στρέφονται μαζικά προς το μέταλλο που αποτελεί ασφαλές καταφύγιο.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,2% στα 4.188,95 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 4.217,95 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο σημειώνουν άνοδο 1% στα 4.205,20 δολάρια.

«Το μέταλλο βρίσκεται σε ανοδική πορεία και δεν φαίνεται να θέλει να σταματήσει... Με τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας να αναζωπυρώνονται τις τελευταίες ημέρες, οι επενδυτές έχουν ακόμη περισσότερους λόγους να αντισταθμίσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους σε μετοχές, διαφοροποιώντας τα χαρτοφυλάκιά τους με χρυσό», δήλωσε ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς στο City Index και το FOREX.com.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 58% φέτος, ωθούμενος από μια σειρά παραγόντων, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και οι ισχυρές εισροές σε ETF, σημειώνει το Reuters.

«Με τα 5.000 δολάρια να απέχουν πλέον μόλις 800 δολάρια, δεν θα στοιχημάτιζα ενάντια στο ότι ο χρυσός θα φτάσει τελικά εκεί», δήλωσε ο Razaqzada, προσθέτοντας ότι μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση είναι πιθανό να απομακρύνει τους πιο αδύναμους επενδυτές και να προσελκύσει νέους αγοραστές.

Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακό μέσο αντιστάθμισης έναντι της αβεβαιότητας και του πληθωρισμού, ενώ ευνοείται επίσης σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων, καθώς αποτελεί περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 98% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed τον Οκτώβριο, ακολουθούμενη από μια άλλη μείωση τον Δεκέμβριο, η οποία εκτιμάται πλήρως στο 100%.

Επιπλέον της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει ορισμένες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, μετά την επιβολή αμοιβαίων λιμενικών τελών από τις δύο πλευρές αυτή την εβδομάδα.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο έχει σταματήσει την έκδοση επίσημων στοιχείων και ενδέχεται να θολώσει τις προοπτικές των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στο εξωτερικό.

Το ασήμι ανεβαίνει 2,5% στα 52,75 δολάρια, μετά το ρεκόρ της Τρίτης στα 53,6 δολάρια.

Η άνοδός του οφείλεται στην περιορισμένη προσφορά στο Λονδίνο, αλλά θα μπορούσε να αντιστραφεί γρήγορα αν η έλλειψη μειωθεί, δήλωσε ο Μάικλ Μπράουν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone.

Η πλατίνα σημειώνει επίσης άνοδο 0,9% στα 1.651,85 δολάρια και το παλλάδιο 1,8% στα 1.553,43 δολάρια.

