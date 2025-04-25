Ανάπτυξη γνωρίζει η οικονομία της Καλιφόρνια η οποία ξεπέρασε αυτή της Ιαπωνίας καθιστώντας την πολιτεία των ΗΠΑ την τέταρτη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη.

Ο Κυβερνήτης της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ αναφέρθηκε στα νέα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ που δείχνουν όπως είπε την οικονομική πρόοδο της Καλιφόρνια.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Καλιφόρνια έφτασε τα 4,10 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ξεπερνώντας την Ιαπωνία, η οποία άγγιξε τα 4,01 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Στην πρώτη τριάδα βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Γερμανία.

«Η Καλιφόρνια δεν συμβαδίζει απλώς με τον κόσμο - εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό», είπε ο Νιούσομ.

Τα νέα στοιχεία έρχονται καθώς ο Νιούσομ έχει εναντιωθεί στους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχει εκφράσει την ανησυχία του για το μέλλον της οικονομίας της πολιτείας αλλά και ολόκληρου του κράτους.

«Ενώ γιορτάζουμε αυτή την επιτυχία, αναγνωρίζουμε ότι η πρόοδός μας απειλείται από τις απερίσκεπτες δασμολογικές πολιτικές της τρέχουσας ομοσπονδιακής διοίκησης», είπε. «Η οικονομία της Καλιφόρνιας εξουσιοδοτεί το έθνος και πρέπει να προστατεύεται».

Τα νέα στοιχεία δείχνουν το ΑΕΠ των ΗΠΑ στα 29,18 τρισεκατομμύρια δολάρια, της Κίνα στα 18,74 τρισεκατομμύρια δολάρια και της Γερμανίας στα 4,65 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η οικονομία της Ιαπωνίας βρίσκεται υπό πίεση λόγω της μείωσης και της γήρανσης του πληθυσμού της, πράγμα που σημαίνει ότι το εργατικό δυναμικό της συρρικνώνεται και το κόστος κοινωνικής φροντίδας αυξάνεται.

Αυτή την εβδομάδα, το ΔΝΤ μείωσε την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας και προέβλεψε ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια πιο αργά από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, λόγω των επιπτώσεων των υψηλότερων δασμών.

Πηγή: skai.gr

