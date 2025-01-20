Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,41%, σε υψηλά 14 ετών η αγορά

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κλείνει στα επίπεδα των 1.530 μονάδων, σε νέα υψηλά 14 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.530,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίαση της 13ης Απριλίου του 2011 (1.531,04 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 157,159 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.999.950 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+2,97%), του ΟΛΠ (+1,94%), της Τιτάν (+1,77%), της Jumbo(+1,61%) και της ΔΕΗ (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,45%), των ΕΛΠΕ (-2,34%), της Eurobank(-1,61%) και της Viohalco (-1,03%).

Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.525.238 και 4.207.526 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 43,25 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 18,50 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 55 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας (+11,18%) και Βογιατζόγλου Systems (+5,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-7,41%) και Αφοί Κορδέλλου (-5,70%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,0000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 43,0500 +1,77%

ALPHA BANK: 1,7650 -0,73%

AEGEAN AIRLINES: 10,0800 -0,40%

VIOHALCO: 5,7500 -1,03%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4000 αμετάβλητη

ΔΑΑ:8,0500 -1,49%

ΔΕΗ: 12,7100 +1,60%

COCA COLA HBC:33,1000 +0,18%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2450 +0,22%

ΕΛΠΕ: 7,5200 -2,34%

ELVALHALCOR: 2,1000 -3,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4800 +1,80%

ΕΥΔΑΠ: 5,9300 -0,67%

EUROBANK: 2,4500 -1,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2600 +0,97%

MOTOR OIL: 21,5000 -0,83%

JUMBO: 25,2800 +1,61%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,9200 +2,79%

ΟΛΠ:28,9500 +1,94%

ΟΠΑΠ: 16,1500 +0,50%

ΟΤΕ: 14,8800 +0,07%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3700 +1,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 +0,74%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 -0,50%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

