Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,41%, σε υψηλά 14 ετών η αγορά

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κλείνει στα επίπεδα των 1.530 μονάδων, σε νέα υψηλά 14 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.530,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίαση της 13ης Απριλίου του 2011 (1.531,04 μονάδες).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 157,159 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.999.950 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,23%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+2,97%), του ΟΛΠ (+1,94%), της Τιτάν (+1,77%), της Jumbo(+1,61%) και της ΔΕΗ (+1,60%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,45%), των ΕΛΠΕ (-2,34%), της Eurobank(-1,61%) και της Viohalco (-1,03%).
Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.525.238 και 4.207.526 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 43,25 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 18,50 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 55 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας (+11,18%) και Βογιατζόγλου Systems (+5,50%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-7,41%) και Αφοί Κορδέλλου (-5,70%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
OPTIMA:13,0000 αμετάβλητη
ΤΙΤΑΝ: 43,0500 +1,77%
ALPHA BANK: 1,7650 -0,73%
AEGEAN AIRLINES: 10,0800 -0,40%
VIOHALCO: 5,7500 -1,03%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4000 αμετάβλητη
ΔΑΑ:8,0500 -1,49%
ΔΕΗ: 12,7100 +1,60%
COCA COLA HBC:33,1000 +0,18%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2450 +0,22%
ΕΛΠΕ: 7,5200 -2,34%
ELVALHALCOR: 2,1000 -3,45%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,4800 +1,80%
ΕΥΔΑΠ: 5,9300 -0,67%
EUROBANK: 2,4500 -1,61%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2600 +0,97%
MOTOR OIL: 21,5000 -0,83%
JUMBO: 25,2800 +1,61%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,9200 +2,79%
ΟΛΠ:28,9500 +1,94%
ΟΠΑΠ: 16,1500 +0,50%
ΟΤΕ: 14,8800 +0,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3700 +1,18%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 +0,74%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 -0,50%
