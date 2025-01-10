Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση έως 2.116.800 μετοχών του ΟΛΘ, που αντιστοιχούν στο 21% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, προχώρησε η εταιρεία με την επωνυμία «Leonidsport B.V.».

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση υποβολής της δημόσιας πρότασης η «Leonidsport B.V.» ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα, 10η Ιανουαρίου 2025, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ, υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Leonidsport και οι μέτοχοί της δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου το ΟΛΘ.

Προσφερόμενο τίμημα

Το προσφερόμενο τίμημα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 27 ευρώ. Σημειώνεται πως η μετοχή του ΟΛΘ έκλεισε σήμερα στα 25,20 ευρώ, με άνοδο 16,67%.

Σχετικά με το προσφερόμενο τίμημα αναφέρεται ότι:

1. Η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της

Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10 .01.2025 ανέρχεται σε 21,33 ευρώ.

2. Ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 10.01.2025

Ιδρύθηκε πριν 25 ημέρες

Η Leonidsport ιδρύθηκε πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 16.12.2024 σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας με εταιρικό αριθμό 95803203. Η καταστατική έδρα της βρίσκεται στην Strawinskylaan 569, 1077 XX, Άμστερνταμ, Ολλανδία και η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου.

Οπως αναφέρεται μάλιστα ιδρύθηκε ως εταιρεία συμμετοχών με σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης οντότητας και δεν απασχολεί εργαζομένους.

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό (€ 100,00) ευρώ και διαιρείται σε 100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,001 εκάστη. Μοναδικοί μέτοχοι είναι

- η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Margarita Louis-Dreyfus (η οποία γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1962 στο Λένινγκραντ της Ρωσίας και ζει στην Ελβετία. Είναι πρόεδρος του ομίλου Louis-Dreyfus, καθήκοντα τα οποία ανέλαβε όταν ο σύζυγός της Robert Louis-Dreyfus, πέθανε από λευχαιμία στις 4 Ιουλίου 2009

- o γιος της Margarita Louis-Dreyfus, Kyril Louis-Dreyfus (γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1997)

- o δίδυμος αδερφός του Kyril, Maurice Robert Thomas Louis-Dreyfus

- o μεγαλύτερος γιος της Margarita, Eric Leonid Jean Louis-Dreyfus (γεννήθηκε το 1992)

- ο Igor Levin, ο δικηγόρος της οικογένειας Louis-Dreyfus.

Τέλος, σημειώνεται πως η Alpha Bank ενεργεί ως σύμβουλος της Leonidsport.

Ποιοι ελέγχουν σήμερα τον ΟΛΘ

Σήμερα, το 67% του ΟΛΘ ελέγχει η South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd (6.753.600 μετοχές), την οποία ελέγχει κυρίως ο Ιβάν Σαββίδης, το 25,7% το ευρύ επενδυτικό κοινό (2.593.806 μετοχές) και 7,3% το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (732.594 μετοχές).

