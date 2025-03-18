Λογαριασμός
"Δημιουργική" η πρώτη συνάντηση Πιερρακάκη - Θεοδωρικάκου

"Η πρώτη συνεργασία μας σήμερα -πολύ δημιουργική- με τον νέο υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη" αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τ. Θεοδωρικάκος

Με τον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Οπως αναφέρει ο ΥΠΑΝ σε ανάρτησή του στο facebook, "Η πρώτη συνεργασία μας σήμερα -πολύ δημιουργική- με τον νέο υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Προχωράμε μπροστά μαζί, με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη, τη μείωση της φορολογίας, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών."

 
TAGS: Θεοδωρικάκος Πιερρακάκης ΥΠΕΘΟ ΥΠΑΝ
