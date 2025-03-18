"Δημιουργική" η πρώτη συνάντηση Πιερρακάκη - Θεοδωρικάκου

Με τον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οπως αναφέρει ο ΥΠΑΝ σε ανάρτησή του στο facebook, "Η πρώτη συνεργασία μας σήμερα -πολύ δημιουργική- με τον νέο υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Προχωράμε μπροστά μαζί, με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη, τη μείωση της φορολογίας, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών."

Πηγή: skai.gr

