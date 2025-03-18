Τη συναντίληψη κυβέρνησης και Τράπεζας της Ελλάδος για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα.
Όπως τόνισε ο υπουργός, η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί μια ιστορική κατάκτηση της ελληνικής οικονομίας και σημείωσε με νόημα «ποτέ ξανά». Παράλληλα τόνισε ότι «πάνω στη δημοσιονομική σταθερότητα οικοδομούμε και χτίζουμε όλες τις κατακτήσεις που η κοινωνία απαιτεί και εμείς ιεραρχούμε πολιτικά και αξιακά».
Από την πλευρά του ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι θα πρέπει η οικονομική πολιτική να στηριχθεί στο τρίπτυχο: δημοσιονομική υπευθυνότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις. Και ο διοικητής της ΤτΕ κατέληξε: «έχω υποχρέωση να το βοηθώ και εφόσον υπάρχει και συναντίληψη sky is the limit».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.