Τη συναντίληψη κυβέρνησης και Τράπεζας της Ελλάδος για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί μια ιστορική κατάκτηση της ελληνικής οικονομίας και σημείωσε με νόημα «ποτέ ξανά». Παράλληλα τόνισε ότι «πάνω στη δημοσιονομική σταθερότητα οικοδομούμε και χτίζουμε όλες τις κατακτήσεις που η κοινωνία απαιτεί και εμείς ιεραρχούμε πολιτικά και αξιακά».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι θα πρέπει η οικονομική πολιτική να στηριχθεί στο τρίπτυχο: δημοσιονομική υπευθυνότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις. Και ο διοικητής της ΤτΕ κατέληξε: «έχω υποχρέωση να το βοηθώ και εφόσον υπάρχει και συναντίληψη sky is the limit».

