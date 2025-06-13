ΑΔΜΗΕ: Απαραίτητη η ανάκτηση του εσόδου για τη συνέχιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου Great Sea Interconnector

Την ανάγκη να εξασφαλιστεί το έσοδο της περιόδου 2024-2025 για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου Great Sea Interconnector, μέσα από τις αποφάσεις των Ρυθμιστών των δύο χωρών, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ ο κ. Μανουσάκης ανέφερε πως οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο Διαχειριστής ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας κρίσιμη την ανάκτηση των δαπανών, προκειμένου το έργο να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

«Όταν ο ΑΔΜΗΕ πλησιάζει τραπεζικά ιδρύματα για να εξασφαλίσει δανεισμό, οι δανειστές ζητούν έγγραφα που δείχνουν ότι υπάρχει ανάκτηση εσόδου», σχολίασε, προσθέτοντας ότι για να προχωρήσει το έργο, θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ να μπορεί να λάβει δάνειο.

Το έργο Great Sea Interconnector συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 657 εκατ. ευρώ στο σκέλος της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ όσον αφορά τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, αναμένεται να παρουσιαστεί η σχετική μελέτη κόστους-οφέλους στις κυπριακές και ισραηλινές αρχές, μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως επεσήμανε ο επικεφαλής του Διαχειριστή.

Πηγή: skai.gr

