Απεργιακές κινητοποιήσεις προκαλεί η υποχρεωτική εφαρμογή από σήμερα Τρίτη του ψηφιακού πελατολογίου, με τον κλάδο των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων να υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις το μέτρο είναι ανεφάρμοστο και προκαλεί «ψηφιακή ασφυξία» στους επαγγελματίες.

Σύμφωνα και με την ΕΡΤ, πρόκειται για επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες από συνεργεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και ενοικιάσεις οχημάτων, ως απάντηση στο νέο μέτρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στην άρνηση της κυβέρνησης να δώσει μια εύλογη παράταση, προκειμένου να διορθωθούν οι αδικίες.

Οι κινητοποιήσεις ενάντια στην υποχρεωτική καταγραφή και αποστολή σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων κάθε τεχνικής εργασίας σε οχήματα, συμπίπτει με τη σταδιακή κορύφωση της θερινής εξόδου και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τα οχήματά τους.

Η απεργία καλύπτει όλους τους επαγγελματίες του χώρου: συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, εταιρείες εγκατάστασης συναγερμών και ήχου σε οχήματα, πλυντήρια, πάρκινγκ και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Από σήμερα, οι επιχειρήσεις αυτές είναι υποχρεωμένες να εγγράφουν κάθε εργασία που εκτελούν και να αποστέλλουν τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με στόχο «την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης».

«Ψηφιακή ασφυξία»

Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για «ψηφιακή ασφυξία», τονίζοντας ότι η πλειονότητα των μικρών και οικογενειακών συνεργείων δεν διαθέτει τις υποδομές, το προσωπικό ή την τεχνική κατάρτιση για την άμεση εφαρμογή του μέτρου. Όπως επισημαίνουν, δεν υπήρξε καμία μεταβατική περίοδος, ούτε σχετική καθοδήγηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το πλαίσιο γύρω από το ποιες εργασίες καταγράφονται θεωρείται «θολό και δυνητικά επικίνδυνο», καθώς δημιουργεί νομική ανασφάλεια και φόβο για αυθαίρετες ερμηνείες και πρόστιμα.

Η νέα υποχρέωση έρχεται να προστεθεί στο ήδη σύνθετο ψηφιακό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, δημιουργώντας- σύμφωνα με τους επαγγελματίες- αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος όσων δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια και τεχνική υποστήριξη.

Η ΑΑΔΕ υπερασπίζεται το μέτρο προβάλλοντας τα στοιχεία που διαθέτει και τα οποία δείχνουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής στον κλάδο: 67% στα συνεργεία, 60% στα πλυντήρια και 41% στα πάρκινγκ.

«Το νέο σύστημα, αντί να ενισχύσει τη διαφάνεια, θα πλήξει την επιβίωση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς», προειδοποιούν από την πλευρά τους οι επαγγελματίες.

