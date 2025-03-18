«Δεύτερη ευκαιρία» για μείωση του ΕΝΦΙΑ πριν την αποπληρωμή

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μια «δεύτερη ευκαιρία» για να πληρώσουν λιγότερο φόρο, θα έχουν όσοι από λάθη ή παραλείψεις στο Ε9 καλούνται να καταβάλλουν «φουσκωμένο» φόρο. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να «ανοίξει» εκ νέου η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2025, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με βάση τις όποιες αλλαγές ή διορθώσεις, η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ ο οποίος εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Επί της ουσίας, η ΑΑΔΕ δίνει μια «δεύτερη ευκαιρία» σε ιδιοκτήτες ακινήτων να αποφύγουν τυχόν έξτρα χρεώσεις, που προέκυψαν από παραλείψεις ή ανακρίβειες στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους. Εφόσον γίνουν οι διορθώσεις, μπορεί ακόμη και να «ψαλιδιστούν» τα ποσά του φετινού εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ.

Τι πρέπει να «τσεκάρουν» οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Μετά την υποβολή των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα εκκαθάριση και οι φορολογούμενοι θα λάβουν νέο διορθωτικό ειδοποιητήριο πληρωμής. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τρεις βασικές επιλογές για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ:

Εφάπαξ καταβολή του φόρου

Σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2025

Σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση.

Πριν προχωρήσουν στην πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, οι κάτοχοι ακινήτων θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό του φόρου και να επιβεβαιώσουν ότι είναι σωστά.

Κάποιες από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να «τσεκαριστούν» είναι:

Εμπράγματα δικαιώματα: Σε περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι κατέχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα, αλλά στο Ε9 δηλώνουν λανθασμένα πλήρη κυριότητα, τότε τους χρεώνεται αυξημένος ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα, αν το έτος γέννησης του επικαρπωτή είναι κενό, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει πλήρως στον φορολογούμενο, και έτσι δεν ισχύουν οι προβλεπόμενοι μειωμένοι συντελεστές φόρου.

Όροφος: Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν τον αριθμό του ορόφου που δηλώνεται στο Ε9, καθώς αν δεν συμπληρωθεί σωστά ή δηλωθεί λανθασμένα ως δώμα, ο φόρος υπολογίζεται με τον υψηλότερο συντελεστή που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μεζονέτων, πολλοί φορολογούμενοι δηλώνουν τον όροφο της εισόδου, ενώ σωστά θα πρέπει να δηλώσουν τον υψηλότερο όροφο.

Ημιτελή κτίσματα: Ο ΕΝΦΙΑ για τα ημιτελή κτίσματα θα πρέπει να μειώνεται κατά 60%. Εάν δεν έχει υπολογιστεί η έκπτωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να διορθώσουν τα στοιχεία τους ώστε να επωφεληθούν από τη μείωση του φόρου.

Αγροτεμάχια: Η ακριβής τοποθεσία του ακινήτου και η απόσταση από τη θάλασσα είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το ποσό του φόρου που θα υπολογιστεί για τα αγροτεμάχια. Η ακριβής δήλωση αυτών των στοιχείων μπορεί να μειώσει το ποσό του ΕΝΦΙΑ, εφόσον τηρηθούν οι σωστοί κωδικοί και οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Κτίσμα σε αγροτεμάχιο: Αν το κτίσμα σε αγροτεμάχιο δεν είναι γεωργικό, αποθήκη ή επαγγελματική στέγη αλλά κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν το ακίνητό τους ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και να το δηλώσουν σωστά.

Η διαδικασία για τη διόρθωση λαθών

Για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Ε9, οι φορολογούμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Επιλογή έτους και δημιουργία δήλωσης Ε9: Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέγουν το έτος για το οποίο θέλουν να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση Ε9. Ακολουθούν την ενέργεια «Δημιουργία Δήλωσης Ε9» και προχωρούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής τους κατάστασης.

Προσθήκη, μεταβολή ή διαγραφή ακινήτων: Μπορούν να προσθέσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν ακίνητα στους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα)

Γεωγραφικός εντοπισμός και συμπλήρωση στοιχείων: Αν προσθέσουν ακίνητο, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία για το ακίνητο, όπως τα τετραγωνικά μέτρα, το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίσουν το ακίνητο γεωγραφικά μέσω του νομού, του δημοτικού διαμερίσματος ή του χάρτη ΑντικειμενικούΠροσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

Τροποποίηση στοιχείων ακινήτου: Αν μεταβάλλουν ακίνητο, μπορούν να τροποποιήσουν μόνο τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου χωρίς να επηρεαστεί η βασική καταγραφή του.

Συμπλήρωση απαιτούμενων στοιχείων: Υποχρεωτικά αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος για τα κτίσματα στα οποία έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Επίσης, πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία των συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία) καθώς και στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχουν.

Οριστική υποβολή και προεπισκόπηση: Όταν ολοκληρώσουν τις μεταβολές, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσω της προεπισκόπησης και στη συνέχεια να επιλέξουν την οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9. Σε περίπτωση που θέλουν, μπορούν να μεταφέρουν τη δήλωση στο επόμενο έτος.



