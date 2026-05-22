Του Βαγγέλη Δουράκη

Δευτέρα … πληρώνει: Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των απόμαχων της εργασίας οι συντάξεις μηνός Ιουνίου, ενώ στο τέλος της θα εξοφληθούν και οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας για την πρώτη «φουρνιά» συνταξιούχων. Από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ξεχωρίζει η καταβολή της β’ δόσης του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, πως την ενίσχυση Α21 θα τη λάβουν οι οικογένειες που πρόλαβαν να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις έως τις 13 Μαΐου 2026.

Πότε μπαίνουν οι συντάξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ξεκινώντας, πάντως από τις πληρωμές των συντάξεων και δη εκείνες μηνός Ιουνίου, η καταβολή θα γίνει ως εξής:

 Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 25 του μήνα.

 Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ- ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία

εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 του μήνα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Και φυσικά την ίδια ημέρα θα γίνει και η πληρωμή της β’ δόσης του επιδόματος τέκνων Α21 για το 2026, εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση μέχρι τις 13 Μαΐου και αφορά το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου.

Όσοι πάντως δεν πρόλαβαν να κάνουν την αίτηση εντός της προηγούμενης προθεσμίας θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν όταν ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα. Και βεβαίως στην επόμενη καταβολή θα λάβουν αναδρομικά τις δόσεις που έχασαν.

Το ποσό της ενίσχυσης Α21 διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, αν πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Πηγή: skai.gr

